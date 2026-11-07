IL DRAMMA Giù dalla scala antincendio del liceo, ragazza in prognosi riservata

nell'impatto avrebbe riportato diverse fratture e un trauma cranico

Momenti di grande apprensione in un istituto scolastico di Piedimonte Matese, dove una studentessa di appena 15-16 anni, frequentante il secondo anno del liceo, è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata dalla scala antincendio dell'edificio. La caduta, avvenuta nella mattinata di oggi, sarebbe stata da un'altezza di almeno tre metri.Immediato l'allarme e l'intervento dei soccorsi. La giovane è stata raggiunta dal personale sanitario e trasferita d'urgenza all'ospedale di Caserta, dove è stata presa in carico dai medici del pronto soccorso per le prime cure e gli accertamenti diagnostici.Le condizioni della ragazza hanno richiesto il ricovero e il trasferimento nel reparto di Neurochirurgia, dove si trova attualmente sotto stretta osservazione. Stando alle prime informazioni emerse, nell'impatto avrebbe riportato diverse fratture e un trauma cranico. Il quadro clinico viene seguito costantemente dall'équipe sanitaria.La studentessa è stabile, ma la prognosi resta riservataNonostante la gravità dell'incidente, le prime notizie sulle condizioni della giovane riferiscono che la paziente sarebbe attualmente stabile. I medici stanno monitorando l'evoluzione del quadro clinico e valutando attentamente le conseguenze della caduta.La prognosi, tuttavia, resta riservata. Saranno gli ulteriori controlli e l'andamento delle prossime ore a consentire una valutazione più precisa delle sue condizioni e degli eventuali sviluppi.L'episodio ha suscitato forte preoccupazione nell'ambiente scolastico e nella comunità di Piedimonte Matese, dove la notizia dell'incidente si è rapidamente diffusa.Indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamicaSull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese, intervenuti per effettuare gli accertamenti necessari e ricostruire con precisione quanto avvenuto all'interno dell'istituto.Gli investigatori dovranno chiarire le circostanze che hanno preceduto la caduta, verificando come la studentessa sia finita dalla scala antincendio e quali siano state le cause dell'incidente.Al momento non sono stati resi noti ulteriori particolari sulla dinamica. Resta la preoccupazione per le condizioni della giovane, mentre la comunità scolastica attende aggiornamenti nella speranza che la studentessa possa superare le conseguenze del grave trauma riportato.