IL ROGO Fiamme in Campania: ancora incendi boschivi

La preoccupazione principale riguarda proprio l’intensità dei venti, che potrebbe rendere più difficili le operazioni di spegnimento

Il rogo è divampato dalla tarda serata sulla collina di Montoro Nord, in Irpinia. Le fiamme, alimentate dal forte vento, sono visibili da diverse frazioni e dal raccordo Avellino-Salerno.Incendio sul monte Monticelli, la collina che sovrasta la frazione San Pietro, a Montoro Nord, in provincia di Avellino. Le fiamme si sono propagate dalla tarda serata, favorite anche dal forte vento che sta interessando l’Irpinia.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avellino, impegnati nelle operazioni di spegnimento e contenimento del rogo. La situazione è resa più complessa dalle condizioni meteorologiche, con le raffiche di vento che rischiano di favorire l’avanzata delle fiamme.Rogo visibile da diverse frazioniL’incendio è visibile da diverse zone del territorio, in particolare dalle frazioni di San Pietro, Sant’Eustachio e Aterrana, oltre che dal raccordo autostradale Avellino-Salerno.La preoccupazione principale riguarda proprio l’intensità dei venti, che potrebbe rendere più difficili le operazioni di spegnimento e favorire la propagazione del fuoco verso altre aree della collina.Cause ancora da accertareAl momento non sono note le cause che hanno provocato l’incendio. I vigili del fuoco sono al lavoro per fronteggiare il rogo e cercare di limitarne l’estensione.Restano da chiarire anche l’entità dell’area interessata dalle fiamme e gli eventuali danni provocati dall’incendio.