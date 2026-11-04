CEDIMENTO Crolla il marciapiede davanti ai negozi

La situazione ha destato preoccupazione tra gli abitanti e gli esercenti della strada, costretti a fare i conti con le conseguenze del dissesto

Una parte consistente del marciapiede di via Freud, al Rione Alto, ha ceduto nelle prime ore della giornata, provocando disagi per chi vive e lavora nella zona. Il problema si è manifestato dopo una grave infiltrazione d’acqua nel sottosuolo, che avrebbe progressivamente compromesso la stabilità del terreno fino a determinare il cedimento della pavimentazione.La situazione ha destato preoccupazione tra gli abitanti e gli esercenti della strada, costretti a fare i conti con le conseguenze del dissesto. Il tratto interessato rappresenta infatti un passaggio utilizzato quotidianamente da residenti, pedoni e clienti delle attività commerciali presenti lungo la via.L'intervento di Polizia locale e Vigili del fuocoDopo la segnalazione, sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale e i Vigili del fuoco. Le squadre hanno effettuato i primi accertamenti per valutare le condizioni dell'area e verificare l'entità del cedimento, procedendo agli interventi necessari per mettere in sicurezza la zona.L'attenzione è rivolta soprattutto alla stabilità della pavimentazione e alle possibili conseguenze dell'infiltrazione che ha interessato il sottosuolo. Saranno gli approfondimenti tecnici a chiarire con maggiore precisione l'origine del problema e gli eventuali interventi necessari per ripristinare il marciapiede.I residenti segnalano da tempo il degradoL'episodio riporta al centro le preoccupazioni espresse da tempo da una parte degli abitanti del quartiere. Secondo le segnalazioni dei residenti, infatti, diverse strade e alcuni edifici del Rione Alto presenterebbero condizioni di deterioramento che richiederebbero maggiore attenzione e verifiche.Il cedimento di via Freud si aggiunge così alle criticità denunciate nel tempo da chi vive quotidianamente la zona. Per commercianti e famiglie, oltre al disagio immediato, resta la richiesta di controlli approfonditi sulle condizioni del territorio, affinché eventuali problemi nascosti nel sottosuolo possano essere individuati prima che provochino nuovi cedimenti.