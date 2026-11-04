I CONTROLLI Blitz nel campo: sequestrate 52 auto

Tra le persone finite nei guai c'è un ragazzo di 17 anni, denunciato per fuga pericolosa

Operazione dei militari della Compagnia Stella e del Nucleo Radiomobile nella zona della circonvallazione esterna. Identificate 38 persone, 27 delle quali già note alle forze dell'ordine. Sottoposti a controllo 52 mezzi, tra cui 19 con targa straniera: tutti sono stati sequestrati.Controlli a tappeto nel campo nomadi di Secondigliano, lungo la circonvallazione esterna di Napoli. I carabinieri della Compagnia Stella e del Nucleo Radiomobile hanno effettuato un servizio straordinario di verifica, concentrando l'attenzione sulle persone presenti nell'area e sui veicoli in circolazione.Il bilancio dell'intervento è di tre persone denunciate, 38 soggetti identificati e 52 mezzi sottoposti a controllo. Tra le persone fermate dai militari, 27 risultavano già note alle forze dell'ordine.Diciassettenne denunciato dopo una fuga pericolosaTra le persone finite nei guai c'è un ragazzo di 17 anni, denunciato per fuga pericolosa. Secondo quanto ricostruito, il minorenne sarebbe stato intercettato dai militari dopo essere appena rientrato nell'area del campo.La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità competente, in relazione alla condotta contestata durante la fuga.Una donna denunciata per ricettazioneUn'altra denuncia ha riguardato una donna di 47 anni, accusata di ricettazione. Al centro degli accertamenti un veicolo risultato intestato a suo nome, ma cancellato dalla circolazione nel 2023 per una vicenda legata alla presunta intestazione fittizia.I carabinieri hanno approfondito la posizione del mezzo e della proprietaria, procedendo alla denuncia sulla base degli elementi emersi durante i controlli.Un 24enne ostacola i militari durante la verifica di un furgoneIl terzo denunciato è un uomo di 24 anni, al quale vengono contestati i reati di interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.L'episodio si sarebbe verificato durante il controllo di una Peugeot Expert risultata priva di copertura assicurativa. Secondo quanto riferito, il giovane avrebbe ostacolato ripetutamente le operazioni dei carabinieri, rendendo difficoltoso lo svolgimento degli accertamenti.La sua condotta ha portato alla denuncia anche per la presunta resistenza nei confronti dei militari impegnati nel servizio.Controllati 52 veicoli: 19 avevano targhe straniereParticolare attenzione è stata riservata al parco veicoli presente nell'area. Nel corso dell'operazione sono stati controllati complessivamente 52 mezzi, di cui 19 muniti di targa straniera.Secondo il bilancio fornito, tutti i veicoli sottoposti alle verifiche sono stati sequestrati. Gli accertamenti hanno quindi riguardato non soltanto le persone presenti nel campo, ma anche la regolarità dei mezzi e la loro posizione amministrativa.L'intervento rientra nelle attività di controllo del territorio condotte dai carabinieri nella zona di Secondigliano, con verifiche finalizzate a individuare eventuali irregolarità e a contrastare condotte illecite.