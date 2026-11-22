L'ARRESTO Blitz a Terzigno, scoperta droga nel casolare

Le sostanze sono state immediatamente sequestrate e messe a disposizione degli accertamenti previsti

Un controllo apparentemente ordinario si è trasformato in un'operazione antidroga nelle campagne di Terzigno, in provincia di Napoli. I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo di 65 anni, al termine di un'attività di osservazione che ha permesso di ricostruire alcuni movimenti sospetti e di arrivare al sequestro di diverse sostanze stupefacenti. Nel corso dell'intervento sono state recuperate 15 dosi di cocaina, una dose di crack e un ulteriore quantitativo di hashish.L'operazione è partita dall'attenzione dei militari nei confronti di un'automobile che si trovava ferma nei pressi dell'abitazione del sessantacinquenne. All'interno della vettura c'era un uomo e la presenza del veicolo, insieme alle successive movimentazioni, ha spinto i Carabinieri ad approfondire la situazione, avviando un'attività di monitoraggio discreto.I militari hanno quindi osservato quanto stava accadendo, senza intervenire immediatamente. Dopo qualche minuto, il 65enne è uscito dalla propria abitazione e ha raggiunto l'automobile, salendo a bordo. La vettura si è poi rimessa in marcia, allontanandosi dalla zona residenziale.A quel punto la pattuglia ha deciso di seguirla, mantenendo sotto controllo gli spostamenti dei due occupanti. Il tragitto si è concluso in un'area periferica e rurale del territorio comunale, dove l'automobile ha raggiunto un casolare isolato.È proprio in questo luogo che si è concentrata la fase decisiva dell'attività investigativa. Secondo la ricostruzione fornita dai Carabinieri, il sessantacinquenne sarebbe entrato nell'edificio per poi uscirne dopo un breve intervallo di tempo. I militari, che avevano seguito l'intera sequenza degli spostamenti, sono quindi intervenuti, fermando entrambi gli uomini e procedendo alle verifiche.Le successive perquisizioni hanno consentito di individuare un barattolo contenente 15 dosi di cocaina e una dose di crack. Le sostanze sono state immediatamente sequestrate e messe a disposizione degli accertamenti previsti.I controlli hanno interessato anche il conducente della vettura. Nella sua disponibilità è stata infatti trovata una dose di hashish, circostanza che ha comportato un provvedimento distinto rispetto a quello adottato nei confronti del sessantacinquenne.Al termine dell'intervento, per quest'ultimo sono scattate le manette e l'arresto. Il secondo uomo, invece, è stato segnalato alla Prefettura per il possesso della sostanza stupefacente, secondo la procedura prevista dalla normativa in materia.L'attività si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dall'Arma dei Carabinieri per contrastare la circolazione delle droghe e individuare eventuali attività di spaccio. L'attenzione dei militari si concentra anche sulle zone periferiche e rurali, dove il monitoraggio degli spostamenti e delle frequentazioni può contribuire a far emergere situazioni sospette.Per il momento non sono stati diffusi ulteriori particolari sui provvedimenti successivamente adottati dall'autorità giudiziaria né sulla posizione processuale dell'arrestato.Resta fermo il principio della presunzione di innocenza: il 65enne è da considerarsi non colpevole fino a un eventuale accertamento definitivo della responsabilità penale.