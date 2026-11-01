IL SINISTRO Auto si ribalta e colpisce anche un padre a piedi con due figlie

L'urto è stato particolarmente violento e ha provocato il ribaltamento dell'auto rossa, finita al centro della carreggiata

Violento impatto questa mattina intorno alle 7 in via Clark, in direzione Nord. Coinvolti due giovani a bordo dell'auto ribaltata e un uomo che si trovava accanto alla vettura parcheggiata con due bambine, rimaste fortunatamente illese.Momenti di tensione questa mattina, intorno alle 7, in via Clark a Salerno, dove un grave incidente stradale ha provocato il ferimento di tre persone.Per cause ancora da accertare, un'automobile che procedeva in direzione Nord, con a bordo due giovani, ha impattato violentemente contro un veicolo in sosta. Al momento dello scontro, un uomo stava risalendo a bordo della vettura parcheggiata insieme a due bambine.L'urto è stato particolarmente violento e ha provocato il ribaltamento dell'auto rossa, finita al centro della carreggiata.Tre feriti, illese le due bambineIl bilancio provvisorio dell'incidente è di tre feriti: i due giovani che viaggiavano a bordo dell'auto ribaltata e l'uomo che si trovava nei pressi del veicolo in sosta.Fortunatamente, le due bambine presenti al momento dell'impatto sono rimaste illese, nonostante la violenza dello scontro.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Il personale medico ha prestato le prime cure ai feriti, provvedendo successivamente al loro trasporto presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.Al momento non sono disponibili informazioni sulle condizioni di salute delle persone coinvolte.Polizia di Stato sul posto per i rilieviSul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a gestire la viabilità, inevitabilmente condizionata dal sinistro.Gli agenti hanno inoltre effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare le cause che hanno portato l'automobile a schiantarsi contro il veicolo parcheggiato.Restano dunque da chiarire le circostanze dell'incidente, avvenuto in una zona della città particolarmente trafficata nelle prime ore della giornata.