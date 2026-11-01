L'INCIDENTE Auto resta in bilico nel vuoto sullo strapiombo in Costiera

L'impatto ha provocato una situazione estremamente pericolosa

Tragedia sfiorata lungo la provinciale che conduce alla frazione collinare di Positano. Un giovane automobilista del 2003 ha perso il controllo della sua Audi A3, finita pericolosamente in bilico su uno strapiombo di diverse decine di metri.Momenti di paura lungo la strada provinciale che conduce a Montepertuso, frazione collinare di Positano, dove un grave incidente stradale ha rischiato di trasformarsi in tragedia.Un giovane automobilista della Costiera Amalfitana, classe 2003, ha improvvisamente perso il controllo della propria Audi A3 mentre percorreva l'arteria stradale in località Scoglio, poco dopo il bivio principale.Per cause ancora da accertare, la vettura è andata a impattare violentemente contro le barriere di protezione laterali, danneggiando e sradicando parzialmente la ringhiera in ferro che delimita la carreggiata.L'auto sospesa sullo strapiomboL'impatto ha provocato una situazione estremamente pericolosa: il veicolo ha superato il margine dell'asfalto, rimanendo in bilico nel vuoto e sospeso sullo strapiombo che si affaccia direttamente sulla baia e sulle abitazioni sottostanti.Una scena impressionante, con l'Audi A3 rimasta in una posizione precaria a decine di metri di altezza, in un tratto di strada caratterizzato dalla presenza di profondi precipizi.Le conseguenze dell'incidente avrebbero potuto essere drammatiche se l'automobile fosse precipitata lungo la scarpata.Dinamica da ricostruireRestano da chiarire le cause che hanno portato il giovane conducente a perdere il controllo della vettura. L'incidente si è verificato in un punto particolarmente delicato della viabilità locale, dove la carreggiata corre a ridosso dello strapiombo.L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza lungo le strade della Costiera Amalfitana, caratterizzate da tratti stretti, curve e affacci sul mare, dove anche una perdita improvvisa di controllo può avere conseguenze gravissime.Una tragedia sfiorata che, per la dinamica e la posizione in cui è rimasta l'automobile, avrebbe potuto trasformarsi in un dramma ben più grave.