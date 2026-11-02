LA NOVITA' Attivati i tornelli a Piazza Garibaldi

Come spiegato da RFI, i nuovi tornelli permetteranno di regolare l’accesso all’area binari attraverso un sistema automatico di lettura dei biglietti

Nuovo sistema di accesso all’area binari nella stazione di Napoli Piazza Garibaldi, dove sono entrati in funzione i tornelli automatici installati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).L’intervento punta a rendere più sicuro e regolamentato l’ingresso alla zona ferroviaria, consentendo ai viaggiatori di accedere attraverso i varchi automatici dopo aver mostrato il proprio titolo di viaggio, cartaceo oppure digitale.Accesso automatico con il titolo di viaggioCome spiegato da RFI, i nuovi tornelli permetteranno di regolare l’accesso all’area binari attraverso un sistema automatico di lettura dei biglietti.I passeggeri potranno utilizzare il proprio titolo di viaggio, sia nella versione cartacea sia in quella digitale, avvicinandolo all’apposito lettore installato sui varchi.Una modalità già adottata in altre importanti stazioni ferroviarie italiane, tra cui Roma Termini, Milano Centrale e Torino Porta Nuova.Investimento da oltre 3 milioni di euroPer realizzare il nuovo sistema, Rete Ferroviaria Italiana ha investito complessivamente oltre 3 milioni di euro.L’intervento ha previsto l’installazione di 9 portali tornellati, dotati di 26 varchi per l’accesso dei viaggiatori.Sui tornelli corrispondenti sono stati installati 52 lettori di titoli di viaggio, che consentiranno di gestire l’ingresso all’area binari attraverso il sistema automatico.L’attivazione dei nuovi dispositivi introduce quindi un sistema di controllo degli accessi nella stazione di Napoli Piazza Garibaldi, con l’obiettivo di rendere più ordinato e sicuro il passaggio dei passeggeri verso i treni.