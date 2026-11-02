L'AGGRESSIONE Accoltella il conducente di uno scooter dopo l'incidente

I filmati hanno consentito agli investigatori di individuare la targa dell'auto coinvolta nell'incidente e di risalire così al proprietario del veicolo

Un incidente stradale, una lite e poi una coltellata all'addome. È quanto accaduto lo scorso 27 ottobre a Licola, lungo la strada statale 7 Quater, dove un 19enne è stato arrestato dai carabinieri di Varcaturo con l'accusa di tentato omicidio.La vittima è il conducente di uno scooter, rimasto coinvolto in uno scontro con l'auto guidata dal giovane. Dopo il sinistro, tra i due sarebbe scoppiata una discussione, culminata nell'accoltellamento del motociclista.Il ferito, colpito all'addome, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.Dopo l'aggressione, il 19enne si sarebbe allontanato a bordo della propria vettura, facendo perdere le proprie tracce.Le indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno permesso di ricostruire l'accaduto attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.I filmati hanno consentito agli investigatori di individuare la targa dell'auto coinvolta nell'incidente e di risalire così al proprietario del veicolo.Nel corso delle successive verifiche, i militari hanno raggiunto l'abitazione del giovane, dove hanno trovato l'auto incidentata e gli indumenti che avrebbe indossato al momento dell'aggressione.Una volta fermato, il 19enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord.L'indagine prosegue per chiarire nel dettaglio la dinamica dell'episodio e le responsabilità del giovane, che resta indagato per tentato omicidio.