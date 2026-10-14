Violento incendio in una palazzina, 26 famiglie sgomberate

La presenza delle fiamme sul tetto dello stabile e del fumo sprigionato dal rogo ha fatto scattare l’allarme anche nell’area di una scuola

Momenti di apprensione a Melito di Napoli, dove un incendio di vaste dimensioni è divampato sul tetto di una palazzina nel rione 219, in via Arno. Le fiamme, sospinte dal forte vento e dalle condizioni atmosferiche, hanno rapidamente attirato l’attenzione dei residenti, mentre una densa nube di fumo si alzava sopra gli edifici della zona.L’emergenza ha reso necessario attivare le misure precauzionali per proteggere le persone presenti nelle vicinanze. Tra i provvedimenti adottati c’è stata l’evacuazione della vicina scuola Antonio De Curtis, con l’allontanamento di alunni, insegnanti e personale scolastico.Evacuata la scuola per motivi di sicurezzaLa presenza delle fiamme sul tetto dello stabile e del fumo sprigionato dal rogo ha fatto scattare l’allarme anche nell’area dell’istituto scolastico. Per evitare possibili rischi, è stato disposto lo sgombero precauzionale della scuola Antonio De Curtis.Studenti e personale sono stati fatti uscire dall’edificio mentre l’incendio era ancora in corso. Una decisione presa per consentire la gestione dell’emergenza in condizioni di maggiore sicurezza, considerata la vicinanza tra la palazzina interessata dal rogo e la struttura scolastica.Vigili del fuoco al lavoro anche con una gruSul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni necessarie a domare le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile. Per raggiungere la copertura dell’edificio, i pompieri stanno utilizzando anche una gru, così da poter operare direttamente nella zona interessata dall’incendio.Le condizioni del vento rappresentano un elemento di difficoltà nella gestione del rogo, poiché possono favorire la propagazione delle fiamme e contribuire alla diffusione del fumo. Le operazioni sono quindi concentrate sul contenimento dell’incendio e sulla sicurezza dell’area circostante.Zona isolata, presenti polizia e carabinieriAccanto ai vigili del fuoco sono intervenuti gli agenti del Commissariato di polizia di Giugliano-Villaricca, la Polizia Municipale e i carabinieri della Tenenza locale.Le forze dell’ordine hanno provveduto a isolare la zona per agevolare le operazioni di soccorso e impedire l’avvicinamento di persone all’area interessata. La presenza degli operatori consente inoltre di gestire le condizioni di sicurezza attorno alla palazzina e alla scuola evacuata.Restano da chiarire le cause che hanno originato l’incendio. Al momento, le priorità sono lo spegnimento delle fiamme, la messa in sicurezza dello stabile e la tutela delle persone presenti nel quartiere. L’evacuazione della scuola è stata disposta in via precauzionale mentre proseguono gli interventi dei soccorritori.