IL ROGO Violento incendio a Nocera: evacuati e malori

Le condizioni all’interno del palazzo sono diventate rapidamente critiche, con l’aria resa irrespirabile dalla concentrazione di fumo

Momenti di paura nella serata di sabato 24 ottobre a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dove un vasto incendio è divampato in un appartamento al primo piano di uno stabile in piazza Trieste e Trento, nei pressi della stazione ferroviaria. Una densa coltre di fumo nero ha rapidamente invaso l’edificio, rendendo difficili le operazioni di evacuazione. Alcuni residenti hanno accusato malori, mentre altre persone si sono rifugiate sui balconi in attesa dei soccorsi.L’allarme è scattato quando le fiamme hanno iniziato a divorare l’abitazione. In poco tempo, il fumo si è propagato attraverso la tromba delle scale, raggiungendo i piani superiori e penetrando nelle aree comuni e in alcuni appartamenti.Le condizioni all’interno del palazzo sono diventate rapidamente critiche, con l’aria resa irrespirabile dalla concentrazione di fumo. Alcuni inquilini, impossibilitati a raggiungere l’uscita utilizzando le scale, hanno cercato riparo sui balconi, aspettando l’intervento dei vigili del fuoco.Imponente intervento dei vigili del fuocoSul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore e di quello di Sarno. Per fronteggiare l’emergenza sono state impiegate anche due autobotti per garantire il rifornimento idrico, due autoscale per raggiungere le persone bloccate ai piani superiori e un carro bombole, necessario per assicurare il ricambio d’aria agli operatori impegnati all’interno dell’edificio.Le operazioni si sono concentrate sul contenimento delle fiamme, sull’evacuazione dei residenti e sulla messa in sicurezza dello stabile. La presenza del fumo negli spazi comuni ha reso particolarmente delicate le attività di soccorso.Malori tra i residenti, sul posto anche il 118Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i sanitari del 118, chiamati a prestare assistenza alle persone colte da malore. Secondo le prime informazioni, alcuni residenti avrebbero accusato disturbi riconducibili alla paura e all’esposizione al fumo.Presenti anche i carabinieri, impegnati nella gestione dell’area e negli accertamenti necessari a ricostruire l’accaduto.Da chiarire le cause del rogoL’origine dell’incendio resta al momento da accertare. Le fiamme hanno provocato gravi danni all’appartamento situato al primo piano, mentre il fumo ha interessato rapidamente buona parte del palazzo.Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono proseguite per consentire ai soccorritori di verificare le condizioni dell’edificio e completare gli interventi necessari. Ulteriori accertamenti permetteranno di stabilire da dove sia partito il rogo e quali conseguenze abbia avuto sugli altri appartamenti dello stabile.