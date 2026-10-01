Valigia piena di ovuli con la droga dimenticata sul bus

Il bagaglio era stato notato dai dipendenti di una società di trasporti

Una valigia lasciata a bordo di un autobus e mai reclamata ha portato i carabinieri a un ingente carico di droga. È accaduto a Caivano, nella località Cinquevie, dove i militari della Compagnia locale hanno sequestrato 469 ovuli contenenti eroina, per un peso complessivo di 5 chili e 293 grammi.Il bagaglio era stato notato dai dipendenti di una società di trasporti, all’interno di un autobus turistico parcheggiato nel deposito dell’azienda. La valigia, lasciata aperta e apparentemente incustodita, era rimasta sul mezzo senza che nessuno fosse tornato a reclamarla. Una circostanza che ha insospettito il personale, inducendolo a chiedere l’intervento dei carabinieri.I militari hanno raggiunto il deposito e hanno proceduto all’ispezione del bagaglio adottando le necessarie precauzioni. All’interno, nascosti tra alcuni indumenti da donna, sono stati trovati centinaia di involucri contenenti sostanza stupefacente.Al termine delle verifiche, il quantitativo sequestrato è risultato pari a oltre cinque chili di eroina. Si tratta di un carico di notevole entità, il cui valore economico cambia sensibilmente in base alla modalità di vendita e all'eventuale sostanza utilizzata per il taglio.Secondo le stime investigative riportate da fonti citate da Fanpage.it, il valore della droga potrebbe aggirarsi tra i 100mila e i 130mila euro sul mercato all’ingrosso. Considerando invece la vendita al dettaglio, il valore dello stupefacente aumenterebbe ulteriormente, fino a superare i 400mila euro dopo l'eventuale frazionamento e taglio.Resta da chiarire come la valigia sia arrivata sul bus e, soprattutto, chi l’abbia lasciata. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella che il bagaglio possa essere stato abbandonato frettolosamente dopo un imprevisto. Non è invece escluso che l’autobus fosse stato utilizzato per il trasporto della droga verso l’area di Caivano.Al momento, tuttavia, non ci sono elementi per stabilire con certezza né la provenienza del carico né la sua destinazione finale. Saranno le indagini dei carabinieri a cercare di ricostruire il percorso della valigia e a identificare chi l’ha portata all’interno dell’autobus.La droga è stata posta sotto sequestro e sono in corso ulteriori accertamenti sul maxi quantitativo di eroina recuperato.