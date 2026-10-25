I SOCCORSI Va nel suo terreno e non torna, ritrovato dopo 9 ore

Le ricerche sono proseguite senza interruzioni per tutta la notte, in condizioni particolarmente impegnative

È stato ritrovato alle 8 di sabato 24 ottobre l’anziano di 86 anni che dalla sera precedente risultava disperso nelle campagne di Torrioni, piccolo comune in provincia di Avellino. L’uomo era uscito di casa per raggiungere un terreno agricolo di sua proprietà e non aveva fatto ritorno. Dopo ore di ricerche, condotte anche durante la notte in un’area particolarmente difficile da esplorare, i soccorritori sono riusciti a rintracciarlo in contrada Guardia. Le sue condizioni sono risultate buone.La vicenda era cominciata nella giornata di venerdì 23 ottobre, quando l’ottantaseienne si era allontanato dalla propria abitazione per recarsi nel terreno di sua proprietà, situato nel territorio del piccolo centro irpino. Con il passare delle ore, non vedendolo rientrare, è scattata la preoccupazione ed è stato lanciato l’allarme.L’allarme in serata e le ricerche durante la notteIntorno alle 23, i carabinieri hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino. Le squadre di soccorso si sono subito attivate per raccogliere le informazioni necessarie a ricostruire gli spostamenti dell’uomo e individuare le zone nelle quali concentrare le operazioni.Le ricerche sono proseguite senza interruzioni per tutta la notte, in condizioni particolarmente impegnative. L’area interessata, infatti, è caratterizzata da terreni di campagna difficili da controllare, una circostanza che, con il buio, ha reso ancora più complesso il lavoro dei soccorritori.L’obiettivo era riuscire a individuare l’anziano nel più breve tempo possibile, considerato che aveva trascorso diverse ore all’aperto senza fare ritorno a casa.Mobilitate diverse squadre, in campo anche un elicotteroPer ampliare il raggio delle operazioni è stato attivato un dispositivo di ricerca con la partecipazione di più forze e unità specializzate.Accanto ai Vigili del Fuoco hanno operato il personale della Guardia di Finanza di Sant’Angelo, gli specialisti del Soccorso Alpino e i carabinieri delle stazioni di Mirabella e Montefusco. Un lavoro congiunto, necessario per controllare una zona rurale estesa e complessa.Alle squadre impegnate a terra si è aggiunto anche il supporto dall’alto: in volo è intervenuto l’elicottero del Nucleo dei Vigili del Fuoco di Pontecagnano, impiegato per contribuire alle operazioni di individuazione dell’uomo.Il ritrovamento alle 8 in contrada GuardiaLa svolta è arrivata alle prime ore del mattino di sabato 24 ottobre. Alle 8, in contrada Guardia, i soccorritori hanno finalmente individuato l’ottantaseienne, ponendo fine alle ore di apprensione.L’uomo aveva trascorso la notte fuori casa, in una zona di campagna particolarmente difficile da battere, ma al momento del ritrovamento è stato trovato in buone condizioni.Si è così conclusa positivamente una ricerca durata diverse ore, resa possibile dal coordinamento tra le forze intervenute e dall’impiego di risorse specializzate, sia a terra sia in volo.