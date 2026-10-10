Va a trovare il figlio in carcere e muore nel parcheggio

L’uomo non aveva preso parte al colloquio e sarebbe rimasto in macchina per attendere il rientro della nuora

Era arrivato davanti al carcere per accompagnare la nuora al colloquio con il figlio detenuto, ma aveva preferito restare in auto ad aspettarla. Al termine dell’incontro, la donna è tornata alla vettura e ha trovato il suocero privo di vita. È la tragedia avvenuta all’esterno della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è morto Mario Tabbacchino, 67 anni, residente a Pietramelara.



Il malore durante l’attesa



L’uomo non aveva preso parte al colloquio e sarebbe rimasto in macchina per attendere il rientro della nuora. Non è chiaro se avesse già avvertito i primi sintomi del malore prima che la donna si allontanasse per incontrare il familiare.



Quando la nuora è tornata, la drammatica scoperta. È stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: per il sessantasettenne non c’era più nulla da fare. Il decesso sarebbe stato provocato da un infarto.