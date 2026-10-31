L'AGGRESSIONE "Una violenza inaudita", donna massacrata in casa

L’episodio ha provocato profondo sconcerto nella comunità soprattutto per la ferocia

Un pomeriggio qualunque trasformato in un incubo. Una donna di 84 anni, identificata con le iniziali M.C., è stata brutalmente aggredita e rapinata all’interno della propria abitazione in via Caduti sul Lavoro, a Caiazzo. Una banda composta da quattro uomini ha fatto irruzione nella casa, sottoponendo l’anziana a violenze e minacce per impossessarsi di gioielli e denaro.L’episodio ha provocato profondo sconcerto nella comunità, soprattutto per la ferocia dell’aggressione e per la vulnerabilità della vittima, una donna anziana che si è ritrovata improvvisamente in balia dei malviventi.L’abbaiare dei cani e l’aggressioneSecondo le prime ricostruzioni, i quattro uomini sarebbero arrivati a bordo di un’auto, fermandosi davanti al cortile dell’abitazione. L’anziana, insospettita dall’abbaiare insistente dei propri cani, sarebbe uscita per controllare cosa stesse accadendo.È in quel momento che sarebbe scattata l’aggressione. Uno dei rapinatori, a viso scoperto, avrebbe bloccato la donna, mettendole una mano davanti alla bocca per impedirle di gridare. Poi, afferrandola per i capelli, l’avrebbe trascinata con forza all’interno dell’abitazione.Mentre l’uomo la immobilizzava e la colpiva, gli altri tre complici, con il volto coperto da passamontagna, avrebbero iniziato a rovistare nell’appartamento alla ricerca di oggetti preziosi e contanti.Rubati gioielli e denaro, minacciata anche per la fedeIl bottino della rapina sarebbe composto da orecchini, una collana con medaglione d’oro e denaro contante. Momenti di particolare paura si sarebbero verificati quando uno dei malviventi avrebbe tentato di sfilare alla donna la fede nuziale, arrivando a minacciarla.I rapinatori, dopo aver raccolto quanto trovato, si sarebbero allontanati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. La banda avrebbe desistito dal tentativo di sottrarre la fede per non perdere altro tempo.Le indagini dei carabinieriSul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ruviano, che hanno avviato i rilievi scientifici all’interno dell’abitazione e raccolto gli elementi utili alle indagini.Al vaglio degli investigatori ci sono anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire indicazioni sull’auto utilizzata dai rapinatori e contribuire alla loro identificazione.Gli accertamenti sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e individuare i responsabili.La figlia: «Siamo completamente sotto choc»A raccontare il dolore e lo sgomento della famiglia è la figlia dell’anziana, Giuseppina, ancora profondamente scossa per quanto accaduto.«Siamo completamente sotto choc. Mia madre è una persona anziana e indifesa. Pensare che dei criminali le abbiano usato violenza fisica e siano arrivati a minacciarla ci fa raggelare il sangue. È una cattiveria inaudita, un gesto di una disumanità spaventosa», ha dichiarato.«In questo momento di immenso dolore, l’unica consolazione è che mia madre sia ancora qui con noi», ha aggiunto.Paura tra i residenti, il sindaco annuncia un incontro sulla sicurezzaL’aggressione ha alimentato la preoccupazione tra i residenti di Caiazzo, soprattutto per la sicurezza delle persone anziane e delle fasce più fragili della popolazione.Già nei giorni scorsi il sindaco Stefano Giaquinto aveva invitato i cittadini a prestare la massima attenzione, dopo numerose segnalazioni di truffe ai danni di anziani.Alla luce della rapina, il primo cittadino ha annunciato che sarà convocato a breve un incontro straordinario dedicato alla sicurezza e all’ordine pubblico in città.Un episodio che riporta al centro il tema della tutela degli anziani, spesso esposti a raggiri e aggressioni, e che ha lasciato una comunità intera con un forte senso di paura e insicurezza.