Un 22enne gambizzato nel Vesuviano

Al momento non sono stati chiariti il luogo in cui il giovane è stato raggiunto dal proiettile, la dinamica del ferimento né l’eventuale coinvolgimento di altre persone

Un ragazzo di 22 anni è rimasto ferito da un colpo di pistola in circostanze ancora da chiarire. Il giovane, del posto e già noto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove ha ricevuto le prime cure.La ferita è localizzata a una gamba. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero tali da metterne in pericolo la vita, ma si è reso necessario un intervento chirurgico.Indagano i carabinieriPresso la struttura ospedaliera sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.Al momento non sono stati chiariti il luogo in cui il giovane è stato raggiunto dal proiettile, la dinamica del ferimento né l’eventuale coinvolgimento di altre persone. Gli investigatori dovranno raccogliere elementi utili per stabilire dove sia avvenuto l’episodio e in quali circostanze sia stata esplosa l’arma.Le indagini sono in corso. Ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore, con il proseguimento degli accertamenti da parte dei militari dell’Arma.