IL CARTELLO Ucciso chi ruba a Pomigliano: "Ho subito troppi furti"

Gli agenti hanno effettuato i controlli nell’esercizio commerciale, procedendo al sequestro dei cartelli contenenti i messaggi minacciosi

«Chiunque rubi sarà ucciso». È il messaggio minaccioso comparso su almeno tre cartelli esposti tra gli scaffali di un negozio di casalinghi a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. La vicenda è stata portata all’attenzione della Polizia Locale, che ha denunciato il titolare dell’attività, un cittadino cinese di 35 anni incensurato, alla Procura della Repubblica di Nola per l’ipotesi di reato di minacce aggravate.L’intervento è scattato intorno alle 15 di ieri ed è stato diretto dal comandante della Polizia Locale, il colonnello Parisi, con il coordinamento del vicecomandante, il tenente Tranchese. Le frasi intimidatorie erano state segnalate già nel corso della mattinata da un agente fuori servizio, che aveva notato i cartelli e informato i colleghi.Gli agenti hanno effettuato i controlli nell’esercizio commerciale, procedendo al sequestro dei cartelli contenenti i messaggi minacciosi. Il provvedimento si inserisce nell’attività di verifica avviata per accertare la natura e le circostanze dell’episodio.Secondo quanto riportato da Il Mattino, alla base della decisione del commerciante ci sarebbero stati ripetuti furti subiti dal negozio. Una reazione che, tuttavia, avrebbe assunto la forma di messaggi dal contenuto particolarmente intimidatorio. Contattato dal quotidiano, il titolare non avrebbe voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali.La vicenda ha suscitato sorpresa in città, soprattutto per il tenore delle frasi rivolte ai presunti responsabili di eventuali furti. Il comandante della Polizia Locale, il colonnello Parisi, ha sottolineato la necessità di rimuovere i cartelli anche per evitare che il loro contenuto potesse urtare la sensibilità delle persone che frequentano il negozio, compresi bambini e minori.Il caso resta ora all’attenzione della Procura di Nola, chiamata a valutare gli elementi raccolti e l’ipotesi di reato contestata al commerciante.