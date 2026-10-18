Uccide la moglie malata e poi si toglie la vita

A fare la tragica scoperta è stato il figlio della coppia

Dramma nel pomeriggio a Roma, dove un uomo anziano avrebbe ucciso la moglie e poi si sarebbe tolto la vita all’interno della loro abitazione in viale dei Colli Portuensi. La donna era malata di cancro. Secondo le prime informazioni, l’uomo, nato nel 1938, avrebbe utilizzato una pistola regolarmente detenuta.A fare la tragica scoperta è stato il figlio della coppia. Non riuscendo a contattare i genitori, ha deciso di raggiungere la loro casa per verificare che fosse tutto a posto. Una volta entrato nell’abitazione, si è trovato davanti i corpi dei due coniugi, ormai privi di vita.La scoperta del figlio e l’arrivo della PoliziaL’allarme ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato San Paolo e il personale della Polizia Scientifica, incaricati di effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto.Gli accertamenti dovranno chiarire la dinamica dei fatti e la successione degli eventi all’interno dell’abitazione. La pistola, secondo le prime informazioni, sarebbe stata detenuta regolarmente.Gli accertamenti sulle circostanze della tragediaLa vicenda si è consumata tra le mura domestiche e ha lasciato sotto shock i familiari, a partire dal figlio che ha trovato i genitori senza vita. La malattia oncologica della donna rappresenta un elemento del contesto familiare, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze che avrebbero preceduto il dramma.Le verifiche della Polizia sono in corso per ricostruire con precisione l’accaduto. Ulteriori elementi potranno emergere dagli accertamenti investigativi e dai rilievi eseguiti nell’abitazione.