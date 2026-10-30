L'OPERAZIONE Trovata droga nascosta nei thermos

L’intervento è scattato nelle prime ore della mattinata, al termine di un’attività investigativa sviluppata sul territorio e di una serie di servizi di osservazione

Quindici dosi di hashish, per un peso complessivo di 42,1 grammi, oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento. È quanto hanno trovato i Carabinieri durante una perquisizione domiciliare eseguita nel centro abitato di Pietramelara, in provincia di Caserta. Due persone sono state arrestate e sottoposte agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.L’intervento è scattato nelle prime ore della mattinata, al termine di un’attività investigativa sviluppata sul territorio e di una serie di servizi di osservazione. L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Pietramelara, con il supporto della Sezione Operativa della Compagnia di Capua, nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto della diffusione e dello spaccio di sostanze stupefacenti.Le dosi nascoste all’interno di un thermosNel corso della perquisizione, i militari hanno individuato un thermos utilizzato per nascondere la sostanza stupefacente. Al suo interno erano custodite 15 dosi di hashish, per un peso complessivo di 42,1 grammi.Oltre alla droga, i Carabinieri hanno rinvenuto anche denaro contante e materiale ritenuto utile per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.Le indagini e gli arrestiL’attività che ha portato all’intervento sarebbe stata preceduta dalla raccolta di informazioni tra i residenti e da servizi di osservazione condotti dai militari, che hanno consentito di sviluppare gli accertamenti fino alla perquisizione domiciliare.Al termine delle operazioni, le due persone sono state arrestate e sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.Le contestazioni dovranno essere verificate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.