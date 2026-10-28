AGITAZIONE Trasporti, lo sciopero è rinviato

Con una nota, Anm ha comunicato che la protesta prevista per venerdì 30 ottobre non avrà luogo nella data inizialmente stabilita

Lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dall’Usb per venerdì 30 ottobre 2026 è stato rinviato a data da destinarsi dopo la precettazione disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Anm ed Eav hanno confermato il rinvio della mobilitazione, mentre il Gruppo Ferrovie dello Stato ha annunciato la regolare programmazione dei collegamenti ferroviari.Niente sciopero dei trasporti, almeno per il 30 ottobre. La mobilitazione nazionale di 24 ore proclamata dall’organizzazione sindacale Usb è stata rinviata a seguito del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.La decisione riguarda anche i servizi di trasporto pubblico in Campania. L’Azienda Napoletana Mobilità (Anm) e l’Ente Autonomo Volturno (Eav) hanno pubblicato comunicazioni ufficiali per informare gli utenti del rinvio, mentre il Gruppo Ferrovie dello Stato ha confermato che i treni circoleranno secondo la normale programmazione.Anm: sciopero rinviato a data da destinarsiCon una nota, Anm ha comunicato che la protesta prevista per venerdì 30 ottobre non avrà luogo nella data inizialmente stabilita.«ANM informa che, a seguito della precettazione disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo sciopero previsto per venerdì 30 ottobre è rinviato a data da destinarsi», si legge nel comunicato dell’azienda.La decisione consente quindi di evitare le interruzioni del servizio che erano state previste in occasione della mobilitazione sindacale.Eav: la Commissione di Garanzia ha rilevato la violazione della franchigiaAnche l’Ente Autonomo Volturno ha annunciato il rinvio dello sciopero che avrebbe interessato le proprie linee ferroviarie e automobilistiche.Nella comunicazione pubblicata sul sito ufficiale, Eav ha spiegato che la Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha rilevato, per il settore del trasporto pubblico locale, una violazione del periodo di franchigia previsto in occasione della commemorazione dei defunti.La fascia di tutela indicata dalla Commissione è compresa tra il 30 ottobre e il 5 novembre. Da qui il rinvio della mobilitazione proclamata dall’Usb.Ferrovie dello Stato: collegamenti regolariIl Gruppo Ferrovie dello Stato ha a sua volta confermato la normale programmazione dei servizi ferroviari.Il riferimento è all’ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 204 T del 27 ottobre 2026. Nella nota ufficiale, il Gruppo FS ha precisato che i collegamenti saranno regolarmente effettuati dalle ore 21 di giovedì 29 ottobre alle ore 21 di venerdì 30 ottobre.I treni viaggeranno dunque secondo il normale orario di servizio, senza le modifiche che sarebbero state introdotte in caso di sciopero.La mobilitazione è quindi rinviata a una nuova data, che dovrà essere comunicata successivamente. Per chi deve spostarsi venerdì 30 ottobre, le aziende di trasporto hanno confermato la regolarità dei servizi secondo la programmazione ordinaria.