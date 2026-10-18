Supermercati vuoti, mancano già i generi alimentari

Anche i carburanti a rischio, continua la protesta degli autotrasportatori

Il caro carburante continua ad alimentare la protesta di autotrasportatori e agricoltori, con ripercussioni che rischiano di estendersi anche alla Campania. L'impennata del prezzo del gasolio, arrivato a sfiorare i 2,30 euro al litro secondo i dati citati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sta mettendo sotto pressione il settore del trasporto merci e accrescendo i timori per la regolarità degli approvvigionamenti.Le preoccupazioni riguardano anche il Vesuviano, dove si teme che il rallentamento delle consegne possa tradursi in scaffali sempre più vuoti nei supermercati. La situazione è legata alla mobilitazione che coinvolge diversi snodi strategici del Mezzogiorno, con mezzi pesanti ancora presenti in punti nevralgici della Calabria, della Sicilia e della Puglia.Carburante sempre più caro, cresce la pressione sui trasportiA rendere più difficile la situazione è l'aumento dei costi sostenuti da chi utilizza quotidianamente camion e mezzi agricoli. Secondo le stime del Codacons riportate nella vicenda, il prezzo medio del gasolio sarebbe cresciuto di quasi il 40% rispetto allo scorso anno.Per le imprese di autotrasporto, il carburante rappresenta una voce essenziale di spesa. Quando i costi aumentano rapidamente, diventa più difficile sostenere le attività e garantire la continuità delle consegne, soprattutto per le aziende che operano con margini ridotti.La protesta, nata per chiedere interventi contro il caro carburante, continua quindi a coinvolgere la filiera della distribuzione. Le conseguenze potenziali non riguardano soltanto il settore dei trasporti, ma anche le attività commerciali e i produttori che dipendono dalla consegna tempestiva delle merci.Supermercati e distributori sotto pressioneTra gli effetti segnalati durante la mobilitazione figurano ritardi nelle consegne, difficoltà nei rifornimenti e code presso gli impianti di distribuzione ancora operativi. In alcune aree si teme che la riduzione degli arrivi possa incidere soprattutto sui prodotti freschi, come frutta, verdura, latte e carne, che richiedono tempi di trasporto e distribuzione particolarmente rapidi.Per il momento, le preoccupazioni per gli scaffali vuoti vanno distinte da un quadro uniforme di carenze su tutto il territorio: l'impatto può variare in base alla zona, alle scorte disponibili e alla durata dei disagi.Anche i produttori rischiano di subire conseguenze. Quando la merce rimane bloccata nei magazzini o sui mezzi, i prodotti deperibili possono deteriorarsi prima di raggiungere i punti vendita, con possibili perdite economiche per le aziende agricole e alimentari.In Sicilia l'allarme riguarda anche gli autobusLe conseguenze della protesta potrebbero interessare anche il trasporto pubblico locale. Anav Sicilia, l'associazione che rappresenta le aziende del trasporto passeggeri, ha segnalato il rischio legato alla mancata consegna del carburante ai depositi aziendali e alle stazioni di rifornimento.In una nota, l'associazione ha avvertito che, se le consegne previste tra il fine settimana e l'inizio della settimana successiva non dovessero arrivare, potrebbe essere compromesso il normale svolgimento di alcuni servizi di linea gestiti da operatori privati.Le aziende, in caso di difficoltà negli approvvigionamenti, potrebbero essere costrette a organizzare le scorte residue per assicurare almeno i collegamenti essenziali destinati a studenti e lavoratori nelle prime ore del mattino.Un'eventualità che mostra come il problema possa andare oltre la circolazione delle merci, coinvolgendo anche gli spostamenti quotidiani di chi utilizza autobus e altri mezzi pubblici.Salvini anticipa il confronto al 20 ottobreDi fronte all'escalation dei disagi, il governo ha deciso di accelerare il tentativo di mediazione. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha anticipato a martedì 20 ottobre l'incontro con una delegazione delle associazioni degli autotrasportatori.Il tavolo servirà a discutere le richieste della categoria e a valutare possibili risposte all'aumento dei costi. La mobilitazione, tuttavia, prosegue e i manifestanti non hanno annunciato l'intenzione di interromperla prima del confronto.L'esito dell'incontro sarà importante per capire se si riuscirà a trovare un'intesa capace di ridurre la tensione. Se le proposte del governo non dovessero soddisfare le organizzazioni coinvolte, il rischio è che i blocchi e i rallentamenti continuino.Campania, attenzione alle prossime consegnePer la Campania e il Vesuviano, le prossime giornate saranno decisive per verificare l'effettiva portata delle ripercussioni sulla distribuzione alimentare e sui rifornimenti di carburante.La durata della protesta, la disponibilità delle scorte e la possibilità di ripristinare regolarmente i flussi logistici saranno fattori determinanti. Intanto, il caro gasolio resta al centro dello scontro tra le categorie interessate e il governo, mentre cresce la preoccupazione per le conseguenze che un'interruzione prolungata dei trasporti potrebbe avere su cittadini, imprese e consumatori.