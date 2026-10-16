Studente pestato davanti scuola da 30 ragazzi

Una situazione che, in pochi istanti, sarebbe degenerata in una violenta aggressione

Un episodio di violenza si sarebbe verificato all’esterno del liceo “Luigi Garofano” di Capua, dove uno studente sarebbe stato vittima di un’aggressione da parte di un gruppo numeroso di giovani. La vicenda, avvenuta in pieno giorno e nei pressi dell’ingresso dell’istituto, ha suscitato forte preoccupazione tra gli studenti, le famiglie e il personale scolastico.Secondo le prime ricostruzioni, i fatti sarebbero avvenuti intorno alle 14:05, in concomitanza con l’uscita degli alunni dalla scuola. In quel momento, il ragazzo sarebbe stato improvvisamente accerchiato da una folla composta da circa trenta giovani. Tra loro, stando alle informazioni iniziali, ci sarebbero stati alcuni studenti dello stesso liceo e ragazzi provenienti da altri istituti della zona.Una situazione che, in pochi istanti, sarebbe degenerata in una violenta aggressione. Il giovane sarebbe stato raggiunto da una serie di calci e pugni mentre si trovava circondato dal gruppo, con poche possibilità di allontanarsi e sottrarsi agli attacchi.L’intervento di genitori e insegnantiA evitare che la situazione potesse avere conseguenze ancora più gravi sarebbe stato l’intervento tempestivo di alcuni genitori e docenti presenti nei pressi della scuola. La loro iniziativa avrebbe contribuito a interrompere l’aggressione, ponendo fine a momenti di forte tensione davanti all’istituto.La scena si sarebbe consumata sotto gli occhi di diverse persone, colte di sorpresa dalla violenza dell’episodio. L’uscita scolastica, normalmente caratterizzata dal movimento degli studenti e dalla presenza delle famiglie in attesa dei ragazzi, si sarebbe trasformata in pochi minuti in uno scenario di paura e confusione.Resta da chiarire che cosa abbia innescato l’aggressione e se, prima dell’episodio, vi siano stati contrasti o altri fatti in grado di spiegare quanto accaduto. Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile stabilire con certezza le ragioni della violenza né definire il ruolo di ciascuno dei giovani coinvolti.Il gruppo si allontana prima degli accertamentiSubito dopo l’aggressione, i ragazzi che avrebbero preso parte all’episodio si sarebbero allontanati rapidamente dalla zona. Alcuni avrebbero lasciato il posto a bordo di scooter, mentre altri si sarebbero dileguati a piedi, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Capua, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti. I militari avrebbero raccolto le prime testimonianze, passaggio utile per ricostruire le diverse fasi dell’episodio e verificare le informazioni relative al numero e all’identità dei partecipanti.L’attività investigativa dovrà contribuire a chiarire le circostanze dell’aggressione, individuare eventuali responsabilità individuali e accertare se tutti i giovani presenti abbiano preso parte direttamente alle violenze o se vi siano stati ruoli differenti.Lo studente aggredito è stato affidato alle cure del personale sanitario. Non sono disponibili, al momento, ulteriori dettagli sulle sue condizioni.La preoccupazione della comunità scolasticaL’episodio ha provocato sgomento tra le famiglie e nella comunità scolastica, colpite soprattutto dalle modalità con cui si sarebbe svolta l’aggressione: un gruppo numeroso, un ragazzo accerchiato e la violenza esplosa in un luogo frequentato quotidianamente da centinaia di studenti.La vicenda riporta l’attenzione sulla sicurezza nelle aree esterne agli istituti scolastici, in particolare negli orari di ingresso e di uscita, quando si concentrano ragazzi, genitori e personale scolastico. La presenza di adulti che possano intervenire tempestivamente può rivelarsi importante, ma resta fondamentale chiarire le responsabilità e le circostanze che hanno portato a un episodio di tale gravità.Adesso l’attenzione è rivolta agli accertamenti dei Carabinieri. Saranno le testimonianze raccolte e gli eventuali ulteriori elementi disponibili a permettere di ricostruire con precisione quanto accaduto davanti al liceo Garofano di Capua, facendo chiarezza sulle responsabilità dei singoli e sulle ragioni che avrebbero portato all’aggressione.