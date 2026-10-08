Soccorritore nella casa del paziente mette le mani nel portafogli

La richiesta è quella di verificare ogni elemento utile a ricostruire la vicenda, stabilendo innanzitutto se il comportamento segnalato si sia effettivamente verificato e in quali circostanze

Un intervento di assistenza sanitaria a domicilio si è trasformato in una segnalazione alle autorità. È accaduto a Giugliano in Campania, dove un familiare di una paziente avrebbe denunciato il comportamento di un autista soccorritore in convenzione con il servizio 118 dell'Asl Napoli 2 Nord.L'episodio risale al pomeriggio di ieri, intorno alle 17. Secondo il racconto del figlio della donna assistita, durante le operazioni di soccorso l'operatore sarebbe entrato in una stanza dell'abitazione e sarebbe stato visto mentre frugava all'interno di un portafoglio.La denuncia del familiareIl congiunto della paziente, dopo aver assistito a quanto sarebbe accaduto, si sarebbe rivolto alle autorità competenti presentando una denuncia.La richiesta è quella di verificare ogni elemento utile a ricostruire la vicenda, stabilendo innanzitutto se il comportamento segnalato si sia effettivamente verificato e in quali circostanze.Al momento, dunque, non risultano accertate responsabilità a carico dell'operatore. Si tratta di una denuncia che dovrà essere sottoposta alle verifiche degli organi competenti.Informata anche la direzione del 118La segnalazione sarebbe stata portata anche all'attenzione della direzione del servizio 118 dell'Asl Napoli 2 Nord, che sarebbe stata informata dell'accaduto e degli elementi contenuti nella denuncia.Eventuali provvedimenti nei confronti dell'operatore potranno essere valutati dall'azienda soltanto sulla base degli accertamenti e dell'eventuale conferma dei fatti contestati.Il nodo della fiducia nell'assistenza a domicilioLa vicenda pone anche una questione più generale legata al rapporto di fiducia tra pazienti, familiari e personale sanitario. Chi presta soccorso all'interno di un'abitazione entra infatti in uno spazio privato nel momento in cui le persone presenti si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità.Proprio per questo, qualora le circostanze denunciate dovessero trovare conferma, la condotta contestata potrebbe avere anche conseguenze sul piano disciplinare, oltre agli eventuali profili valutati dall'autorità giudiziaria.Saranno ora gli accertamenti a chiarire cosa sia realmente accaduto durante quell'intervento e a stabilire le eventuali responsabilità.