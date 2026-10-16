Sfondano l'ingresso della banca e portano via un cassetto blindato

Al momento non è stato possibile stabilire che cosa fosse custodito al suo interno

Furto nella sede della banca BPER di Cardito, dove ignoti si sarebbero introdotti nei locali dell’istituto dopo aver danneggiato la porta d’emergenza in vetro. L’episodio è avvenuto in piazza Santa Croce, al civico 71, dove sono intervenuti i Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Caivano.Secondo le prime informazioni raccolte, i responsabili avrebbero utilizzato l’accesso di emergenza per entrare all’interno della struttura e raggiungere gli spazi in cui erano custoditi i dispositivi di sicurezza della banca.Danneggiata la porta d’emergenzaDai primi accertamenti sarebbe emerso che, prima di entrare, i ladri hanno danneggiato la porta d’emergenza in vetro, riuscendo così ad accedere ai locali dell’istituto bancario.Una volta all’interno, si sarebbero diretti verso le casseforti presenti nella struttura, dalle quali avrebbero sottratto un cassetto blindato. Non è ancora chiaro come sia avvenuta nel dettaglio l’operazione né quali strumenti siano stati eventualmente utilizzati per portare a termine il furto.Bottino ancora da quantificareL’aspetto ancora da chiarire riguarda il contenuto del cassetto blindato. Al momento, infatti, non è stato possibile stabilire che cosa fosse custodito al suo interno e, di conseguenza, quale possa essere il valore del bottino sottratto.Saranno gli ulteriori accertamenti a consentire di ricostruire con maggiore precisione le modalità del furto e di quantificare l’eventuale danno economico.Indagano i CarabinieriSul posto sono intervenuti i militari della sezione Radiomobile della Compagnia di Caivano, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.Gli investigatori sono al lavoro per raccogliere gli elementi utili a chiarire la dinamica dell’intrusione e stabilire come gli ignoti siano riusciti a entrare nella banca e ad allontanarsi con il cassetto blindato.Le indagini sono in corso. Restano da accertare l’identità dei responsabili, il contenuto del dispositivo sottratto e l’esatto ammontare del danno.