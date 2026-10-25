IL BLITZ Sequestrate tre pistole a salve, servivano per le rapine

Il ritrovamento è avvenuto durante le attività di pattugliamento e controllo svolte dai militari nell’area

Pistole a salve prive del tappo rosso, potenzialmente utilizzabili per simulare armi vere durante una rapina. È quanto hanno rinvenuto i Carabinieri della stazione di Casoria, in provincia di Napoli, nel corso di un servizio di controllo del territorio. Le armi erano nascoste dietro alcuni bancali di legno, all’interno di una busta di plastica.Il ritrovamento è avvenuto durante le attività di pattugliamento e controllo svolte dai militari nell’area. Le pistole erano state occultate in un punto riparato, dietro una pila di bancali, e non erano immediatamente visibili.A destare particolare attenzione è l’assenza del tappo rosso, elemento che normalmente consente di distinguere le armi a salve da quelle vere. In queste condizioni, infatti, le pistole possono apparire simili ad armi da fuoco autentiche ed essere utilizzate per intimidire le vittime durante un’eventuale rapina.Accertamenti dattiloscopici sulle armiLe pistole rinvenute saranno ora sottoposte ad accertamenti dattiloscopici, finalizzati alla ricerca di eventuali impronte digitali utili a risalire a chi le abbia maneggiate o nascoste.Gli esami potranno fornire elementi utili alle indagini, anche per verificare un eventuale collegamento con episodi criminosi. Al momento, tuttavia, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità delle persone eventualmente coinvolte né su possibili rapine riconducibili alle armi sequestrate.Il ritrovamento rientra nei controlli del territorio condotti dai Carabinieri a Casoria, con l’obiettivo di individuare oggetti potenzialmente pericolosi e acquisire elementi utili alla prevenzione e al contrasto dei reati.