IL BLITZ Scoperto canile abusivo tra i rifiuti

Dopo il salvataggio, i 16 cani sono stati collocati in una struttura idonea

Soltanto uno dei 16 cani era dotato di microchip, mentre gli altri 15 risultavano privi di identificazione. L’uomo avrebbe riferito agli investigatori di aver prelevato gli animali dalla strada per poi custodirli nel terreno.

I cani sono stati sottoposti a visita veterinaria e identificati mediante microchip. L’affidamento formale è stato disposto a favore del Comune di Caserta.

Gli animali trasferiti in una struttura idonea

Dopo il salvataggio, i 16 cani sono stati collocati in una struttura idonea, in attesa del trasferimento nel canile comunale. La Polizia provinciale ha inoltre lanciato un appello a chiunque fosse interessato ad adottarli, affinché possano trovare una sistemazione adeguata.

L’intervento ha consentito così di sottrarre gli animali alle condizioni riscontrate nel terreno e di avviare le procedure necessarie per la loro tutela.

Strappati i sigilli: scatta un’ulteriore denuncia

La vicenda ha avuto un ulteriore sviluppo quando il 45enne avrebbe strappato i sigilli apposti all’area. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe ammesso di averlo fatto per rabbia.

Per i fatti contestati è stato denunciato per abbandono e maltrattamento di animali, furto e violazione e distruzione di sigilli. Spetterà ora all’autorità giudiziaria valutare le responsabilità sulla base degli elementi raccolti, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.