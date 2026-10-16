Scippi con feriti: resta l'allarme del cuore di Napoli

la donna sarebbe stata strattonata nel tentativo di sottrarle il gioiello e, in seguito alla caduta sul marciapiede, avrebbe riportato una ferita alla testa

Ancora un episodio di criminalità in corso Umberto I, a Napoli, dove da tempo i commercianti segnalano una crescente preoccupazione per furti, rapine e scippi. L’ultimo caso denunciato riguarda una turista che, secondo quanto riferito dai rappresentanti del comparto commerciale, sarebbe stata aggredita per sottrarle una collanina d’oro, riportando una ferita alla testa dopo essere caduta sul marciapiede.A richiamare l’attenzione sulla vicenda è Franco Veglianti, presidente del Centro Commerciale Naturale Corso Umberto, che torna a sollecitare misure più incisive per la sicurezza della zona. La richiesta arriva in un contesto in cui, secondo i commercianti, gli episodi predatori continuano ad alimentare timori per l’incolumità delle persone e per le attività economiche che operano lungo una delle arterie centrali della città.La turista strattonata e la caduta sul marciapiedeA ricostruire l’accaduto è lo stesso Veglianti, che parla di un nuovo colpo messo a segno lungo il corso. «È stato fatto l’ennesimo colpo, un gruppo di stranieri ha ferito una turista per strapparle la collanina d’oro», riferisce il presidente del Centro Commerciale Naturale.Secondo quanto riportato, la donna sarebbe stata strattonata nel tentativo di sottrarle il gioiello e, in seguito alla caduta sul marciapiede, avrebbe riportato una ferita alla testa.L’episodio, per come viene descritto dai rappresentanti dei commercianti, riporta in primo piano il problema degli scippi nelle aree frequentate da residenti e turisti. Si tratta di situazioni che, oltre al danno economico, possono provocare conseguenze fisiche per le vittime, soprattutto quando il tentativo di sottrarre un oggetto personale si trasforma in una colluttazione o in una caduta.Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni della turista né su eventuali sviluppi investigativi relativi all’accaduto.I commercianti chiedono interventi per la sicurezzaLa denuncia di Veglianti si inserisce in una serie di segnalazioni che, secondo il Centro Commerciale Naturale, riguardano l’incremento di episodi criminali lungo corso Umberto I. I commercianti chiedono da tempo maggiore attenzione e provvedimenti capaci di prevenire furti e aggressioni, tutelando chi lavora nella zona e chi la attraversa ogni giorno.Il tema non riguarda soltanto le conseguenze immediate dei singoli episodi, ma anche la percezione di sicurezza di un’area centrale, caratterizzata dalla presenza di negozi, attività commerciali e flussi di visitatori.Per gli esercenti, la ripetizione di episodi di questo tipo rischia di incidere sulla serenità di chi frequenta il corso e sulla possibilità di svolgere regolarmente la propria attività. La richiesta è quindi quella di una risposta concreta, che possa tradursi in una maggiore capacità di prevenzione e controllo.«Cosa altro dovrà succedere?» L’appello di VegliantiIl presidente del Centro Commerciale Naturale insiste sulla necessità di passare dalle segnalazioni a misure ritenute adeguate alla situazione denunciata.«La donna è stata ferita alla testa perché dopo lo strattonamento è caduta sul marciapiede, ci chiediamo cosa altro dovrà succedere per mettere a punto misure serie a tutela della salute e incolumità dei cittadini e del comparto commerciale», conclude Veglianti.Parole che esprimono la preoccupazione degli operatori economici e la richiesta di un rafforzamento della sicurezza lungo corso Umberto I. L’obiettivo indicato è proteggere non soltanto i commercianti, ma anche i residenti e i turisti che frequentano la zona.La vicenda riporta così l’attenzione sul contrasto agli scippi e alle rapine nelle strade cittadine. Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’ultimo episodio e se vi siano sviluppi sul fronte degli accertamenti. Nel frattempo, i commercianti rinnovano l’appello affinché vengano individuate misure efficaci per ridurre i rischi e garantire maggiore tutela a chi vive, lavora e passeggia lungo il corso.