Scippata donna disabile in carrozzina

Gli investigatori stanno raccogliendo gli elementi utili a ricostruire i momenti della rapina, a partire dalle modalità con cui l’uomo si sarebbe avvicinato alla vittima

Un furto consumato ai danni di una donna con disabilità è al centro degli accertamenti avviati dai carabinieri a Napoli. La vittima, 34 anni e costretta a utilizzare una sedia a rotelle, è stata rapinata nel rione Vasto, dove un uomo le avrebbe sottratto il cellulare per poi allontanarsi rapidamente. La donna non ha riportato lesioni, ma l’episodio ha richiesto l’intervento dei militari, ora al lavoro per ricostruire quanto accaduto e risalire all’identità dell’autore.I fatti risalgono alla giornata di ieri e si sono verificati in una delle aree del quartiere Vasto, nella zona orientale del centro di Napoli. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe avvicinato alla 34enne, riuscendo a impossessarsi dello smartphone custodito nella borsa che la donna teneva fissata alla propria carrozzina.Una volta preso il telefono, il presunto responsabile si sarebbe allontanato, facendo perdere le proprie tracce prima di poter essere fermato.L’intervento dei carabinieriLa segnalazione ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo e della PMZ Napoli Stella, che hanno avviato le verifiche necessarie per chiarire la dinamica dell’accaduto.Gli investigatori stanno raccogliendo gli elementi utili a ricostruire i momenti della rapina, a partire dalle modalità con cui l’uomo si sarebbe avvicinato alla vittima e avrebbe sottratto il dispositivo. L’obiettivo è individuare il responsabile e verificare ogni dettaglio che possa contribuire alle indagini.Al momento, secondo le informazioni disponibili, non risultano ferite riportate dalla donna durante l’episodio. Resta invece da chiarire se il presunto autore abbia agito da solo e se siano disponibili ulteriori elementi utili alla sua identificazione.Indagini in corso per individuare il responsabileLe ricerche investigative proseguono per dare un nome all’uomo che si sarebbe impossessato del cellulare e si sarebbe poi allontanato. Gli accertamenti dovranno consentire di definire con maggiore precisione le circostanze in cui è avvenuta la sottrazione e gli eventuali spostamenti del responsabile dopo la fuga.L’episodio si aggiunge agli interventi delle forze dell’ordine per contrastare i reati predatori sul territorio cittadino. Per la rapina avvenuta nel rione Vasto, tuttavia, il quadro resta ancora in fase di ricostruzione: non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’autore e le verifiche dei carabinieri sono tuttora in corso.