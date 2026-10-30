MINORI Scippa la collana d'oro a una donna, arrestato a 15 anni

I poliziotti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a raggiungere uno dei due sospettati

Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, dopo aver sottratto una collanina d’oro a una donna.L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando i Falchi della Squadra Mobile, impegnati nei servizi di controllo del territorio predisposti per contrastare i reati predatori, stavano transitando in corso Umberto I.Gli agenti hanno notato un uomo che inseguiva due giovani. Poco dopo, una donna si è avvicinata ai poliziotti, visibilmente agitata, indicando i due fuggitivi come gli autori della rapina appena subita.Secondo quanto riferito dalla vittima, i giovani l’avevano aggredita e le avevano strappato dal collo una collanina d’oro, per poi tentare la fuga.L’intervento dei Falchi e il recupero della collanaI poliziotti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a raggiungere uno dei due sospettati. Non senza difficoltà, gli agenti hanno bloccato il ragazzo, un 15enne napoletano, che è stato trovato in possesso della collana appena sottratta alla donna.Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’episodio. Il minorenne, in compagnia di un complice, avrebbe aggredito la vittima e le avrebbe strappato il gioiello, per poi allontanarsi rapidamente.Il 15enne è stato quindi tratto in arresto con le accuse di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Proseguono gli accertamenti per identificare e rintracciare il secondo soggetto coinvolto nella rapina.