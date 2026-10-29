L'AGITAZIONE Sciopero generale, domani 50 cortei nelle città italiane

Al centro della protesta ci sono il carovita, l’aumento dei costi dell’energia e le condizioni economiche di lavoratori e famiglie

L’Unione Sindacale di Base ha proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private contro il carovita, il caroenergia e le politiche del Governo. Previsti cortei e presidi in oltre 50 città. La protesta coinvolgerà anche i trasporti, nonostante la precettazione del Ministero.Giornata di possibili disagi domani per scuola, trasporti, sanità e uffici pubblici e privati in occasione dello sciopero generale proclamato dall’Unione Sindacale di Base (USB). La mobilitazione interesserà numerosi settori produttivi e dei servizi, con manifestazioni e presidi organizzati in oltre 50 città italiane.Al centro della protesta ci sono il carovita, l’aumento dei costi dell’energia e le condizioni economiche di lavoratori e famiglie. Il sindacato contesta inoltre le politiche del Governo Meloni e denuncia quella che definisce una crescente repressione delle proteste sociali.Le ragioni della protestaL’USB presenta la mobilitazione come una giornata di lotta «contro l’economia di guerra imposta dal Governo Meloni, contro il carovita che sta strangolando la popolazione, contro la repressione dei giovani e dei lavoratori che protestano per migliori condizioni di vita».La protesta si estenderà anche ai porti, con iniziative contro il traffico di armi. Secondo il sindacato, la mobilitazione coinvolge più organizzazioni di diversi Paesi e avrebbe raggiunto oltre 100 scali portuali in 17 nazioni.Tra le richieste avanzate figurano la riduzione dei prezzi e delle tariffe energetiche, interventi sul costo degli affitti e dei mutui e aumenti salariali.Trasporti, lo scontro sulla precettazioneLo sciopero coinvolgerà anche il settore dei trasporti, nonostante la precettazione disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’USB ha respinto il provvedimento e confermato la mobilitazione, dichiarandosi pronta ad affrontare le eventuali sanzioni, che ritiene illegittime.Alla base della precettazione vi sarebbe la norma che vieta gli scioperi nei due giorni precedenti e nei due giorni successivi a una festività. In questo caso, il riferimento è alla commemorazione dei defunti del 2 novembre.La protesta interesserà anche i lavoratori dell’agricoltura e i portuali, oltre agli altri comparti pubblici e privati coinvolti nella mobilitazione.Gli orari dello scioperoL’astensione dal lavoro inizierà già questa sera, alle ore 21, per il personale delle attività ferroviarie e autostradali.Per il settore sanitario, invece, lo sciopero è previsto dall’inizio del primo turno di domani fino alla conclusione dell’ultimo turno della giornata.Le possibili conseguenze sui servizi dipenderanno dall’adesione dei lavoratori e dalle modalità applicate nei diversi comparti. Per i servizi essenziali dovranno essere garantite le prestazioni previste dalla normativa.Cortei e presidi in oltre 50 cittàLe manifestazioni si svolgeranno prevalentemente nella mattinata e interesseranno oltre 50 città italiane. Tra le principali piazze coinvolte figurano Roma, Milano e Napoli, insieme ai capoluoghi di regione.La giornata si annuncia quindi caratterizzata da possibili ripercussioni sulle attività quotidiane, con l’invito a lavoratori, studenti e utenti dei servizi a verificare le comunicazioni ufficiali dei rispettivi enti e gestori prima di mettersi in viaggio.