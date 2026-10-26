TERREMOTI Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei

La bassa profondità dell’evento può contribuire a rendere percepibili le vibrazioni anche in presenza di una magnitudo contenuta

Uno sciame sismico è in corso nell’area dei Campi Flegrei. La scossa più intensa registrata finora si è verificata alle 11.44, con una magnitudo di 2.3 ed epicentro nella zona della Solfatara, nel territorio comunale di Pozzuoli.Il terremoto è avvenuto a una profondità di circa 1,5 chilometri ed è stato avvertito dalla popolazione.Epicentro nella zona della SolfataraLa scossa, caratterizzata da una magnitudo di 2.3, si inserisce nell’attività sismica in corso nell’area flegrea. L’epicentro è stato localizzato in prossimità della Solfatara, una delle zone interessate dal fenomeno del bradisismo.La bassa profondità dell’evento può contribuire a rendere percepibili le vibrazioni anche in presenza di una magnitudo contenuta.Al momento, la scossa delle 11.44 risulta la più forte registrata nell’ambito dello sciame sismico in corso. Per eventuali ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione dell’attività sismica è necessario fare riferimento alle comunicazioni ufficiali degli enti di monitoraggio.