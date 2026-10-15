Scappa all'Alt travolgendo auto e pedoni

il conducente avrebbe accelerato, allontanandosi a forte velocità e compiendo manovre spericolate

Non si è fermato all’alt imposto dagli agenti e ha proseguito la marcia ad alta velocità, dando origine a una fuga che avrebbe messo a rischio la sicurezza di chi si trovava lungo la strada. È quanto accaduto durante un servizio di controllo del territorio svolto dalla Polizia di Stato nel Vallo di Lauro, in provincia di Avellino.A intervenire sono stati gli operatori del Commissariato di Lauro, impegnati in un posto di controllo. Nel corso delle verifiche, una Mercedes Classe A non avrebbe rispettato l’intimazione a fermarsi, proseguendo la corsa senza arrestare il veicolo.Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il conducente avrebbe accelerato, allontanandosi a forte velocità e compiendo manovre spericolate.Manovre pericolose per pedoni e automobilistiLa condotta alla guida avrebbe creato una situazione di pericolo non soltanto per gli altri utenti della strada, ma anche per gli stessi agenti impegnati nel servizio.Le manovre effettuate durante la fuga avrebbero infatti messo a rischio l’incolumità dei pedoni e degli automobilisti presenti lungo il percorso, oltre a quella degli operatori della Volante. Una situazione che ha richiesto l’immediato intervento investigativo per individuare il responsabile.La fuga non avrebbe impedito ai poliziotti di avviare gli accertamenti necessari per risalire all’identità della persona che si trovava alla guida della Mercedes.Le verifiche portano all’identificazione del conducenteLe indagini svolte nell’immediatezza dai poliziotti del Commissariato di Lauro hanno consentito di identificare il conducente del veicolo: si tratta di un uomo di 28 anni, di nazionalità rumena, residente nel Vallo di Lauro.A suo carico, secondo quanto riferito dalla Polizia, risultavano precedenti di polizia. Gli accertamenti hanno quindi permesso di ricondurre a lui la fuga avvenuta durante il posto di controllo.Arresto per fuga pericolosa e denuncia per altre violazioniPer il 28enne è scattato l’arresto con l’accusa di fuga pericolosa. A questo provvedimento si è aggiunta una denuncia per guida senza patente e per manomissione della targa del veicolo.L’intervento rientra nell’attività di controllo del territorio svolta dagli agenti della Polizia di Stato nell’area del Vallo di Lauro. La vicenda evidenzia i rischi che possono derivare dal mancato rispetto di un posto di controllo e da una fuga condotta, secondo la ricostruzione degli investigatori, con modalità tali da mettere in pericolo altre persone.La posizione dell’uomo sarà valutata nelle sedi competenti, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge.