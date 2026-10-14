Ragazzo autistico giù dal centro di riabilitazione: "Vogliamo la verità"

Al momento, secondo quanto emerso, gli inquirenti propendono per l’ipotesi di un gesto volontario

La morte di Ruslan, 24 anni, ha lasciato una famiglia distrutta dal dolore e aperto interrogativi sulle circostanze della tragedia. Il giovane, autistico, è morto dopo essere precipitato dal balcone della struttura di riabilitazione di Monterusciello presso la quale era in cura. La madre chiede ora che venga ricostruito con precisione quanto accaduto e che ogni aspetto della vicenda sia esaminato, per arrivare a una ricostruzione completa dei fatti.Al momento, secondo quanto emerso, gli inquirenti propendono per l’ipotesi di un gesto volontario. Per fare piena luce sulla morte del ragazzo, tuttavia, è stata disposta l’autopsia, che dovrà contribuire agli accertamenti sulle cause e sulle modalità del decesso.I dubbi della madre sull’assistenza ricevutaA sostenere la richiesta di verità della donna sono l’avvocato Sergio Pisani e l’associazione “La Battaglia di Andrea”, da tempo impegnata nella tutela dei diritti delle persone con disabilità.Il nodo principale riguarda le condizioni in cui Ruslan si trovava all’interno della struttura e, in particolare, le modalità con cui veniva garantita la sua assistenza. Secondo quanto riferito dal legale, la madre non riesce a comprendere come il figlio possa essere rimasto solo, considerando che, a suo dire, era seguito da terapisti dedicati sia durante il giorno sia nelle ore notturne.Da qui la necessità, sottolineata dall’avvocato, di approfondire la gestione dell’assistenza e della sorveglianza, verificando quali fossero le condizioni organizzative e operative al momento della tragedia.