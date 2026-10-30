IL FURTO Rubato il camion del cantiere della metropolitana

L'episodio è avvenuto durante i servizi di controllo predisposti per l'apertura delle scuole

Furto e inseguimento rocambolesco questa mattina nel centro di Afragola, in provincia di Napoli. Due uomini hanno sottratto un autocarro utilizzato nei lavori per la Metropolitana Linea 10 e hanno tentato di sfuggire alla Polizia Locale, arrivando a percorrere contromano alcune strade cittadine. La fuga si è conclusa in via Torino: uno dei sospettati è stato raggiunto e arrestato in flagranza per furto.L'episodio è avvenuto durante i servizi di controllo predisposti per l'apertura delle scuole. Gli agenti della Polizia Locale, guidati dal comandante Antonio Piricelli, stavano svolgendo le consuete attività di vigilanza quando, verso la conclusione del servizio in via Roma, una pattuglia è stata avvicinata da un dipendente della ditta impegnata nei lavori della Metro Linea 10.L'uomo, visibilmente agitato, ha raccontato agli agenti che poco prima aveva lasciato il camion all'ingresso del cantiere per aprire il cancello, ma al suo ritorno il mezzo era scomparso.Individuato il camion, parte l'inseguimentoRicevuta la segnalazione, gli agenti hanno immediatamente avviato le ricerche, allertando la centrale operativa e le altre pattuglie presenti sul territorio. Le attività sono state dirette personalmente dal comandante Piricelli.Gli operatori provenienti da via Milano hanno individuato l'autocarro in via Calvanese. Alla vista della pattuglia, i due uomini a bordo hanno accelerato, tentando di allontanarsi e di seminare gli agenti.È così iniziato un inseguimento tra le strade cittadine. All'incrocio con via Vittorio Imbriani, nei pressi di una farmacia, i poliziotti municipali hanno intimato l'alt ai fuggitivi. I due, però, hanno proseguito la fuga imboccando contromano via Calvanese per circa 30 metri, per poi svoltare in via Torino.La pattuglia è riuscita a raggiungerli e a costringerli a fermarsi.Uno dei due tenta la fuga a piedi: arrestato dopo 500 metriA quel punto i due uomini hanno abbandonato l'autocarro, cercando di scappare a piedi in direzioni opposte. Gli agenti si sono messi immediatamente all'inseguimento di quello che era sceso dal lato passeggero.Dopo circa 500 metri di corsa, l'uomo è stato raggiunto e bloccato. Nel frattempo sono arrivate in supporto altre due pattuglie, insieme al comandante Piricelli.Il fermato, risultato avere numerosi precedenti penali, è stato accompagnato presso gli uffici del Comando di Polizia Locale per gli accertamenti di rito.Arrestato in flagranza per furtoAl termine delle verifiche, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per furto. L'autocarro sottratto al cantiere è stato recuperato dagli agenti.Sono in corso gli accertamenti sulla vicenda e sul secondo uomo coinvolto, riuscito inizialmente a fuggire a piedi. L'episodio ha provocato momenti di tensione nelle strade del centro, dove l'inseguimento si è svolto anche contromano, durante le ore del mattino.