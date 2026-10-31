IL FURTO Ruba il rame dalla stazione della Circumvesuviana: arrestato

Il furto ha avuto conseguenze anche sul funzionamento della stazione, rendendo inutilizzabili gli ascensori e le scale mobili

I carabinieri hanno arrestato questa notte Marco Petrazzuolo, classe 1994, originario di Pollena Trocchia e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato. L’uomo è stato bloccato all’interno della stazione EAV “Vesuvio – De Meis” mentre rubava materiale elettrico in rame insieme a un complice, riuscito a fuggire. Il furto ha reso inutilizzabili ascensori e scale mobili.Furto di materiale elettrico in rame nella notte all’interno della stazione della Circumvesuviana EAV “Vesuvio – De Meis”. I carabinieri sono intervenuti nello scalo ferroviario e hanno arrestato un uomo, sorpreso mentre era intento a sottrarre materiale insieme a un complice.A finire in manette è stato Marco Petrazzuolo, classe 1994, residente a Pollena Trocchia e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato bloccato dai militari mentre stava portando a termine il furto.Il complice, invece, è riuscito a scappare prima di essere fermato.Ascensori e scale mobili fuori usoIl furto ha avuto conseguenze anche sul funzionamento della stazione, rendendo inutilizzabili gli ascensori e le scale mobili.La sottrazione del materiale elettrico in rame ha quindi provocato disagi ai viaggiatori, privati di alcuni dei servizi necessari per accedere e muoversi all’interno dello scalo.Arrestato in attesa di giudizioPetrazzuolo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e si trova ora in attesa di giudizio.Proseguono gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica del furto e individuare il complice riuscito a fuggire.