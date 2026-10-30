SANITA' Rissa in ospedale, aggrediti anche medici e infermieri

Secondo le prime ricostruzioni, il diverbio avrebbe coinvolto alcune persone che si trovavano nella sala d’attesa in attesa

Momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale di Eboli, dove una lite scoppiata nella sala d’attesa si è rapidamente trasformata in una rissa. Nel tentativo di riportare la calma, sarebbero rimasti coinvolti anche alcuni operatori sanitari. Per ristabilire l’ordine è stato necessario l’intervento della polizia municipale.Secondo le prime ricostruzioni, il diverbio avrebbe coinvolto alcune persone che si trovavano nella sala d’attesa in attesa di essere visitate. In pochi istanti la discussione sarebbe degenerata, trasformandosi in uno scontro fisico e creando una situazione di forte tensione all’interno della struttura sanitaria.A intervenire sarebbero stati anche medici e infermieri, che avrebbero cercato di gestire l’emergenza e impedire che la situazione peggiorasse, continuando al tempo stesso a garantire l’assistenza agli altri pazienti. Proprio durante questi tentativi, gli operatori sanitari sarebbero stati aggrediti.Intervento della polizia municipalePer riportare la situazione alla normalità è stato richiesto l’intervento della polizia municipale. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti per identificare le persone coinvolte e ricostruire con precisione quanto accaduto.Restano ancora da chiarire i motivi che hanno originato la lite e le eventuali responsabilità dei protagonisti. Gli accertamenti dovranno fare luce anche sulle circostanze dell’aggressione ai danni del personale sanitario.L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza negli ospedali e, in particolare, sulla tutela degli operatori impegnati quotidianamente nell’assistenza ai pazienti, spesso chiamati a gestire situazioni di tensione all’interno dei pronto soccorso.