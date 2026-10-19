Rinascimento Nazionale, a Napoli la presentazione del Comitato territoriale Campania

Guidone ha spiegato le ragioni della nascita del Comitato e le priorità per il territorio campano

Si è svolta allo Starhotels Terminus di Napoli la presentazione del Comitato territoriale Campania di Rinascimento Nazionale. All'incontro hanno partecipato il presidente nazionale Luca Sforzini e il presidente del Comitato campano Paolo Guidone. Nel corso del pomeriggio è stato presentato anche il libro «Rinascimento Nazionale. Un'idea, una Nazione, un futuro».Prima dell'appuntamento pubblico, Sforzini e Guidone hanno incontrato la stampa per un punto dedicato alla fase che il Centro Studi sta attraversando dopo la separazione da Futuro Nazionale, di cui fino a settembre era stato il think tank, e ai rapporti con le altre forze politiche in Campania.Guidone ha spiegato le ragioni della nascita del Comitato e le priorità per il territorio campano. Ha poi illustrato la proposta di un'economia comunitarista, critica verso quello che definisce «capitalismo dopaminico», con al centro la famiglia e le comunità territoriali, soffermandosi su come questa impostazione possa tradursi in una regione come la Campania.Ha ripercorso infine la propria cifra di «innovatore che cammina nel solco della tradizione».Sforzini ha ricostruito i motivi della separazione da Futuro Nazionale, sul piano della linea e dell'identità. Ha poi presentato l'idea di Nazione che il libro propone e il lavoro svolto negli ultimi anni. Ha infine indicato la strada del Centro Studi, che prosegue in autonomia e resta aperto al confronto con le forze disponibili al dialogo.