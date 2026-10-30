LA TRUFFA Porta via 2 chili di gioielli ad anziana, condanna esemplare

È la condanna inflitta dal Tribunale di Torre Annunziata a un 38enne

L’uomo aveva convinto la pensionata a consegnargli denaro e gioielli per circa due chili, raccontandole di un falso furto a Castellammare di Stabia e minacciando di mettere a soqquadro la sua abitazione. La vittima si è costituita parte civile nel processo.Cinque anni di reclusione per aver raggirato e derubato un’anziana di 89 anni della penisola sorrentina, fingendosi un carabiniere. È la condanna inflitta dal Tribunale di Torre Annunziata a un 38enne originario di Qualiano, ritenuto responsabile di una rapina commessa nel maggio scorso ai danni della pensionata.L’uomo avrebbe costruito una storia falsa per conquistare la fiducia della vittima e convincerla a consegnargli denaro e oggetti preziosi. Il pretesto era un presunto furto avvenuto a Castellammare di Stabia, durante il quale sarebbe stata utilizzata un’automobile con la stessa targa della vettura intestata all’anziana. Una circostanza inventata, così come la notizia secondo cui il figlio della donna si sarebbe trovato in caserma per fornire chiarimenti sulla vicenda.La telefonata e la falsa identitàIl piano sarebbe cominciato con una telefonata. Il 38enne si sarebbe presentato alla donna come un militare in servizio presso la caserma dei Carabinieri di Sorrento, aggiungendo di essere un amico del figlio. Due elementi falsi, utilizzati per rendere credibile il racconto e abbassare le difese della pensionata.Dopo aver preparato il terreno al telefono, l’uomo si sarebbe presentato direttamente a casa della vittima. Qui avrebbe spiegato che a Castellammare di Stabia erano in corso indagini per individuare i responsabili di un furto e che i malviventi avrebbero utilizzato un’auto con la targa corrispondente a quella della vettura dell’anziana.Il falso carabiniere avrebbe quindi sostenuto che il figlio della donna fosse già in caserma per essere ascoltato dagli investigatori. A quel punto avrebbe annunciato una presunta perquisizione domiciliare, spiegando che era necessario recuperare il denaro e i gioielli che sarebbero potuti provenire dal furto.Le minacce per farsi consegnare denaro e gioielliLa messinscena sarebbe diventata ancora più pressante quando il 38enne avrebbe minacciato la pensionata, dicendole che, in caso di mancata collaborazione, avrebbe messo a soqquadro l’abitazione e distrutto tutto. Un modo per intimidirla e indurla a consegnare quanto richiesto.Secondo la ricostruzione dell’accusa, l’uomo riuscì così a impossessarsi di denaro contante e monili, per un peso complessivo di circa due chilogrammi. Solo dopo aver subito il raggiro, l’89enne comprese di essere stata vittima di una truffa e si rivolse ai Carabinieri, quelli veri, per denunciare l’accaduto.Non c’era stato alcun furto a Castellammare di Stabia e il figlio della donna non era coinvolto in alcuna indagine: l’intera vicenda era stata inventata per ottenere la consegna dei beni.Le indagini dei Carabinieri di Sorrento e la condannaLa denuncia ha dato il via agli accertamenti dei militari della compagnia di Sorrento, che hanno ricostruito la dinamica dell’episodio e individuato il presunto autore del colpo. Le indagini, svolte sotto il comando del comandante Tommaso Canino e coordinate dal capitano Mario Gioia, hanno condotto al 38enne di Qualiano, poi sottoposto a giudizio.Il Tribunale di Torre Annunziata ha infine pronunciato la condanna a cinque anni di reclusione per il reato di rapina. La donna si è costituita parte civile nel processo ed è stata assistita dagli avvocati Giovanbattista Pane e Guido Di Nola.La vicenda giudiziaria si è dunque conclusa con la condanna dell’imputato, mentre proseguono gli accertamenti per risalire all’identità di eventuali complici. Secondo quanto riportato, gli investigatori sono ancora al lavoro per individuare le altre persone che potrebbero aver preso parte al raggiro.