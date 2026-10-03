Picchia la ex e spara al petto il suo ex compagno

Gli accertamenti immediatamente avviati hanno consentito agli investigatori di ricostruire una prima sequenza dell'accaduto

Un litigio degenerato in pochi istanti e poi uno sparo al termine della discussione. È questa la ricostruzione sulla quale stanno lavorando gli investigatori dopo il ferimento di un uomo, raggiunto da un colpo di arma da fuoco nella zona del Frullone, a Napoli. Per la vicenda è stato arrestato un 45enne, accusato di tentato omicidio.Il ferimento al FrulloneL'allarme è scattato nella notte, quando una segnalazione ha fatto intervenire gli agenti del Commissariato Arenella all'ospedale Cardarelli. Al pronto soccorso era infatti arrivata una persona ferita da un colpo d'arma da fuoco.Gli accertamenti immediatamente avviati hanno consentito agli investigatori di ricostruire una prima sequenza dell'accaduto. Il 45enne avrebbe avuto una discussione con la propria ex compagna nei pressi della stazione della metropolitana Frullone. La situazione sarebbe poi degenerata fino all'aggressione della donna.Lo sparo contro il nuovo compagnoSecondo quanto emerso finora, durante la concitazione sarebbe intervenuto anche il nuovo compagno della donna. È a quel punto che, secondo la ricostruzione degli investigatori, il 45enne avrebbe impugnato un fucile a canne mozze e fatto fuoco contro l'uomo.Il colpo lo avrebbe raggiunto al torace. La vittima è stata successivamente trasportata al Cardarelli per ricevere le cure necessarie. Restano da chiarire nel dettaglio la dinamica della lite e i motivi che avrebbero portato alla violenta reazione.L'arresto in casaDopo aver raccolto le prime informazioni e avviato le ricerche, i poliziotti del Commissariato Arenella hanno proseguito gli accertamenti insieme agli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.Il 45enne è stato individuato all'interno della propria abitazione, dove è stato raggiunto e arrestato. L'arma utilizzata per il ferimento è al centro degli ulteriori accertamenti investigativi.La posizione dell'uomo sarà ora valutata dall'autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento per tentato omicidio.