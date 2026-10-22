L'INCIDENTE Operaio muore travolto da muletto in una cava

A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni colleghi, che avrebbero richiesto l’intervento dei soccorritori

Tragedia sul lavoro a Salerno, nella cava del Cernicchiara, dove un operaio di 57 anni è morto in seguito a un incidente con un muletto. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato travolto dal mezzo sul quale stava lavorando fino a pochi minuti prima.A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni colleghi, che avrebbero richiesto l’intervento dei soccorritori. Sul posto è arrivato il personale del 118, ma per il 57enne non c’era ormai più nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Da chiarire la dinamica dell’incidenteRestano ancora da ricostruire le circostanze esatte della tragedia. Al momento non è chiaro che cosa abbia provocato il ribaltamento del muletto né come l’operaio sia rimasto schiacciato dal mezzo.Sul luogo dell’incidente sono intervenute le volanti della Polizia di Stato, impegnate negli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto e a raccogliere gli elementi utili alle indagini.Presenti anche il magistrato di turno, per i rilievi del caso. Gli approfondimenti dovranno chiarire la dinamica dell’infortunio e verificare le eventuali responsabilità.La morte del 57enne riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Saranno gli accertamenti delle autorità a stabilire come si sia verificato l’incidente all’interno della cava salernitana.