Medico del 118 picchiato con un tirapugni: fratture al volto

Le circostanze esatte dell’accaduto sono ancora da ricostruire, così come la sequenza dei fatti che ha preceduto i colpi

Era arrivato a Mugnano per prestare soccorso a una persona, ma pochi minuti dopo è diventato lui stesso un paziente da trasferire con urgenza in ospedale. Un medico del 118 della postazione di Qualiano è stato aggredito durante un intervento e avrebbe riportato una frattura del seno mascellare e una ferita al cuoio capelluto. Secondo le prime ricostruzioni, a colpirlo sarebbe stata la stessa persona per la quale era stato richiesto l’intervento dei sanitari, utilizzando un tirapugni.L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio, durante un’operazione alla quale partecipava anche un’ambulanza della postazione di Marano. Le circostanze esatte dell’accaduto sono ancora da ricostruire, così come la sequenza dei fatti che ha preceduto i colpi.Il medico, identificato con le iniziali P. C., è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove risulta ricoverato. Le prime informazioni riferiscono che non sarebbe in pericolo di vita, mentre la prognosi resta da definire sulla base degli aggiornamenti clinici.Quattordicesimo caso nell’Asl Napoli 2 NordA richiamare l’attenzione sull’episodio è Manuel Ruggiero, medico e sindacalista, impegnato nella sensibilizzazione contro le aggressioni al personale sanitario attraverso la pagina Facebook «Nessuno Tocchi Ippocrate». Dopo anni di servizio in prima linea sui mezzi di soccorso dell’Asl Napoli 1 Centro e successivamente dell’Asl Napoli 2 Nord, Ruggiero continua a monitorare le violenze contro gli operatori dell’emergenza.Secondo i dati diffusi dall’associazione, quello di Mugnano è il quattordicesimo episodio segnalato dall’inizio del 2026 nell’Asl Napoli 2 Nord. Se si considerano anche i casi registrati nell’Asl Napoli 1 Centro, il totale sale a 35.Numeri che riportano al centro il tema della sicurezza di medici, infermieri e soccorritori, spesso chiamati a intervenire in ambienti che non conoscono e in situazioni delle quali non possono prevedere in anticipo l’evoluzione.Violenza e salute mentale: «Non si può parlare automaticamente di pazzia»Le prime segnalazioni descrivono la persona coinvolta nell’aggressione come un paziente con problemi psichiatrici. Un elemento che, tuttavia, dovrà essere verificato e che non consente, da solo, di stabilire un legame tra una condizione clinica e il comportamento violento.Sul tema interviene Giuseppe Nardini, psichiatra dell’Azienda ospedaliera dei Colli, richiamando alla necessità di distinguere la descrizione di un episodio dalle valutazioni diagnostiche.«In questi racconti bisogna evitare di rubricare ogni esplosione di violenza automaticamente come “pazzia”, e occorre distinguere le condizioni cliniche e accertare quale ruolo abbiano avuto nel singolo episodio», spiega Nardini.Lo specialista sottolinea che alcuni disturbi possono essere associati a condotte aggressive, ma che non è possibile dedurre una diagnosi dalla sola gravità di un gesto né attribuire a distanza una patologia alla persona coinvolta.La distinzione è importante: una diagnosi psichiatrica non dimostra automaticamente che un atto violento sia conseguenza della malattia, così come un’aggressione non costituisce di per sé prova della presenza di un disturbo mentale. Per comprendere le cause di quanto accaduto sono necessarie una ricostruzione dei fatti e, se opportuno, una valutazione specialistica.La sicurezza degli equipaggi dell’emergenzaL’aggressione di Mugnano riaccende il dibattito sulle condizioni in cui opera il personale del 118. Medici e soccorritori sono chiamati quotidianamente a intervenire nelle abitazioni e sulle strade, spesso senza conoscere in anticipo il contesto che troveranno al loro arrivo.La tutela degli equipaggi passa dalla capacità di individuare tempestivamente le situazioni di rischio, dal coordinamento con le forze dell’ordine e da procedure che permettano di prestare assistenza senza esporre gli operatori a pericoli evitabili.A Mugnano, un medico partito per assistere una persona malata è finito in ospedale con lesioni al volto e alla testa. Un episodio che aggiunge un nuovo caso al monitoraggio delle aggressioni contro il personale sanitario e riporta l’attenzione sulla necessità di garantire condizioni di sicurezza a chi lavora ogni giorno nell’emergenza territoriale.