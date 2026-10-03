Manuale per i terroristi, arrestato studente in Campania

L’operazione è scattata nella giornata di ieri al termine di un’attività investigativa che aveva portato gli investigatori a concentrare l’attenzione sul 21enne

Un 21enne di Cava de’ Tirreni, studente universitario e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dagli investigatori della Digos e della Direzione centrale della Polizia di Prevenzione. Il giovane è accusato di detenzione di materiale ritenuto riconducibile alla preparazione e all’impiego di congegni bellici destinati ad attività terroristiche e di detenzione illegale di armi clandestine.L’operazione è scattata nella giornata di ieri al termine di un’attività investigativa che aveva portato gli investigatori a concentrare l’attenzione sul 21enne. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Salerno dopo una perquisizione durante la quale sarebbe stato trovato diverso materiale considerato di interesse per gli accertamenti.La perquisizioneNel corso del controllo sarebbero stati sequestrati due coltelli, due pistole e un machete. Gli investigatori stanno ora verificando la provenienza e la natura delle armi, così come la posizione del giovane rispetto alle contestazioni formulate a suo carico.Il 21enne era già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti vicende legate a una truffa e alla detenzione illegale di armi.Le ricerche sul webA far scattare ulteriori approfondimenti sarebbero state anche alcune attività svolte dal giovane su internet. Il suo nominativo, secondo quanto emerso dall’indagine, era già stato segnalato dall’Aise nell’ambito di accertamenti sulle ricerche online riguardanti la costruzione di ordigni e sul reperimento di pubblicazioni e manuali riconducibili allo Stato Islamico.Gli investigatori avrebbero inoltre individuato contenuti e ricerche considerati particolarmente preoccupanti, ritenendo che potessero indicare un interesse verso la preparazione di azioni violente.Gli accertamenti proseguonoL’arresto rappresenta ora un passaggio dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Salerno. Saranno gli ulteriori accertamenti a stabilire la natura del materiale sequestrato, l’eventuale collegamento tra le ricerche effettuate online e le condotte contestate e, soprattutto, se vi siano elementi concreti a sostegno dell’ipotesi investigativa relativa alla preparazione di attività violente.Il giovane dovrà rispondere delle contestazioni davanti all’autorità giudiziaria, nell’ambito di un procedimento che si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.