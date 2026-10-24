IL FENOMENO Luna piena del cacciatore in arrivo all'alba

Le condizioni meteorologiche saranno determinanti per la visibilità

La Luna Piena del Cacciatore si prepara a illuminare il cielo di ottobre. Il plenilunio raggiungerà il suo apice lunedì 26 ottobre alle 5:11, ora italiana, offrendo diverse occasioni per osservare il nostro satellite naturale tra la sera precedente, le prime ore del mattino e la serata di lunedì.Per ammirare al meglio lo spettacolo sarà importante scegliere un luogo con una visuale libera, soprattutto verso est, dove la Luna sorge sull’orizzonte. Proprio nelle fasi iniziali della sua comparsa, il disco lunare può assumere suggestive sfumature gialle, dorate e arancioni, creando un effetto particolarmente scenografico.Le condizioni meteorologiche saranno determinanti per la visibilità. In caso di cielo sereno, sarà possibile tentare l’osservazione anche prima dell’alba di lunedì 26 ottobre, nelle ore in cui il plenilunio raggiungerà il suo momento di massima illuminazione.Perché si chiama Luna del CacciatoreIl nome Luna del Cacciatore, in inglese Hunter’s Moon, affonda le proprie radici nelle tradizioni popolari e agricole dell’emisfero settentrionale. La denominazione viene generalmente associata alla Luna Piena successiva alla Luna del Raccolto, tradizionalmente collegata al periodo della raccolta autunnale.L’origine del nome richiama le abitudini delle comunità rurali del passato. Terminati i lavori nei campi, la caccia rappresentava una risorsa importante per procurarsi provviste in vista dei mesi più freddi. Con la mietitura conclusa e i terreni ormai liberi dalle coltivazioni, gli animali selvatici potevano risultare più facilmente individuabili.La luce della Luna prima dell’invernoLa luminosità del plenilunio offriva inoltre condizioni favorevoli per spostarsi e svolgere alcune attività anche durante le ore notturne. La Luna diventava così un riferimento naturale per chi cercava di accumulare riserve alimentari prima dell’arrivo dell’inverno.Ancora oggi, i nomi tradizionali delle Lune Piene conservano il legame con i cicli della natura, le stagioni e le attività delle società agricole. La Luna del Cacciatore rappresenta una di queste testimonianze, trasformando un fenomeno astronomico ricorrente in un appuntamento carico di storia e suggestione.Per chi desidera osservarla, il consiglio è semplice: individuare un punto panoramico lontano da ostacoli e, se possibile, dall’inquinamento luminoso, controllare le previsioni del tempo e rivolgere lo sguardo verso l’orizzonte orientale al sorgere della Luna.