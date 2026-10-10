Litiga con il fratello e lo prende a martellate

I carabinieri hanno avviato immediatamente le ricerche del presunto responsabile, riuscendo a individuarlo poco dopo nella sua abitazione

Una discussione tra fratelli sarebbe degenerata in un’aggressione con un martello a Lioni, in provincia di Avellino. Un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio, dopo aver presumibilmente colpito il fratello maggiore alla testa e al volto.La lite e i colpi con il martelloL’episodio si sarebbe verificato all’interno di un bar del comune irpino. Stando alla prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, tra i due uomini sarebbe scoppiato un litigio per ragioni ancora da chiarire. Durante la discussione, il sessantenne avrebbe impugnato un martello e colpito ripetutamente il familiare.Le circostanze che hanno dato origine alla lite sono ancora in fase di accertamento.Il trasporto in ospedale e le ricercheDopo l’aggressione, il fratello ferito è stato soccorso dagli operatori del 118 e accompagnato all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per ricevere le cure necessarie.I carabinieri hanno avviato immediatamente le ricerche del presunto responsabile, riuscendo a individuarlo poco dopo nella sua abitazione. Il sessantenne è stato quindi arrestato e trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.L’uomo dovrà rispondere dell’ipotesi di tentato omicidio. La ricostruzione dei fatti e le eventuali responsabilità saranno oggetto degli accertamenti previsti dal procedimento.