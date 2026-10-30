FEMMINICIDIO L'ex di Tucci: "Pensavo di finire come Martina"

«Prima di Pasqua 2025, Alessio mi portò in quel casolare. Avevo solo una sensazione strana: che potevo essere anche io la vittima. Avevo un po’ di timore»

«Avevo una sensazione strana, avevo un po’ di timore. Ho avuto paura che potesse accadere anche a me». Sono le parole pronunciate in aula dall’ex fidanzata 17enne di Alessio Tucci, imputato davanti alla Corte d’Assise di Napoli per l’omicidio pluriaggravato di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa a colpi di pietra ad Afragola il 26 maggio 2025. La giovane ha raccontato di un incontro avvenuto circa un mese prima del delitto in un casolare, durante il quale avrebbe notato comportamenti insoliti da parte dell’imputato.La testimonianza è stata resa nell’aula 116 del Palazzo di Giustizia di Napoli. Presenti anche i genitori della vittima, Enza Cossentino e Marcello Carbonaro, che hanno seguito l’udienza indossando una maglietta rosa con la scritta: «Giustizia per Martina: mai più sola, mai più vittima».L’incontro nel casolare prima di PasquaLa ragazza ha ricostruito quanto accaduto prima di Pasqua del 2025, quando Tucci l’avrebbe accompagnata in un casolare. Un incontro che, secondo il suo racconto, le aveva provocato disagio e timore.«Prima di Pasqua 2025, Alessio mi portò in quel casolare. Avevo solo una sensazione strana: che potevo essere anche io la vittima. Avevo un po’ di timore», ha dichiarato davanti ai giudici.La testimone ha spiegato che a metterla a disagio erano sia il luogo sia il comportamento del giovane. «Mi davano fastidio sia il posto che i suoi comportamenti», ha precisato, aggiungendo che Tucci le avrebbe detto di voler ricevere conforto.«Lo vedevo diverso rispetto a quando uscivamo», ha raccontato la 17enne, riferendosi al periodo in cui i due avevano una relazione.«Era nervoso, io volevo andarmene»Rispondendo alle domande sulle condizioni in cui aveva trovato l’imputato, la giovane ha riferito di averlo visto nervoso e di aver notato atteggiamenti che le erano sembrati insoliti.Quando le è stato chiesto se Tucci si mettesse le mani nei capelli, si mangiasse le unghie e camminasse avanti e indietro, la ragazza ha precisato di non ricordare questi particolari. «Non ricordo queste circostanze, ma solo che era nervoso», ha risposto.La testimonianza si è soffermata anche sul contatto fisico avvenuto durante quell’incontro. «Ci fu un abbraccio, non un bacio», ha spiegato la 17enne, chiarendo di non aver gradito quel gesto: «Non volevo un abbraccio da una persona del mio passato, mi allontanai e gli dissi di no. Io me ne volevo andare».La ragazza, accompagnata dai genitori in tribunale, ha quindi descritto un incontro vissuto con disagio e paura, nel quale aveva percepito qualcosa di diverso nel comportamento di Tucci.Il processo per l’omicidio della quattordicenneLa deposizione si inserisce nel processo a carico di Alessio Tucci, imputato per l’omicidio pluriaggravato di Martina Carbonaro. La quattordicenne venne uccisa ad Afragola il 26 maggio 2025, colpita ripetutamente con una pietra.La testimonianza dell’ex fidanzata rappresenta uno degli elementi acquisiti nel corso del dibattimento, chiamato a ricostruire i fatti e le circostanze che hanno preceduto il delitto. Tucci resta imputato e la sua responsabilità dovrà essere accertata con una sentenza definitiva.