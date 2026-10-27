CEDIMENTI Lesioni nelle pareti, sgomberate 11 famiglie

La situazione ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto per verificare le condizioni dello stabile

Undici famiglie sono state sgomberate in via precauzionale da una palazzina nel centro di Napoli, al civico 37 di vico lungo Sant’Antonio Abate. L’intervento dei vigili del fuoco è scattato dopo la segnalazione dei residenti, che avevano notato la comparsa di lesioni su alcuni muri portanti dell’edificio.L’allarme lanciato dai residentiLa situazione ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto per verificare le condizioni dello stabile e valutare i possibili rischi per gli occupanti.Le lesioni riscontrate su alcuni elementi portanti hanno fatto scattare le misure precauzionali, con l’evacuazione delle undici famiglie che abitavano nell’edificio.Evacuazione in attesa di verificheLo sgombero è stato disposto per garantire la sicurezza dei residenti, mentre sono attesi ulteriori approfondimenti tecnici per accertare la natura e la gravità dei danni.Al momento non sono disponibili informazioni definitive sulle cause che hanno provocato la comparsa delle lesioni né sulle condizioni strutturali complessive della palazzina.Le verifiche dovranno stabilire se sussistano le condizioni per consentire ai residenti di rientrare nelle proprie abitazioni oppure se saranno necessari ulteriori interventi.