LA FUGA Lancia due chili di droga dal finestrino e scappa

Dopo aver abbandonato il sacchetto, l’uomo sarebbe fuggito tra i veicoli in circolazione, riuscendo ad allontanarsi

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 49 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi a Giugliano in Campania, in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli.Il controllo della Polizia stradale a FuorigrottaI fatti contestati risalgono al 4 maggio scorso, quando gli agenti della Sottosezione Polizia stradale di Fuorigrotta avevano intimato l’alt al 49enne mentre si trovava alla guida di un’automobile e utilizzava il telefono cellulare.Secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo aver accostato il conducente avrebbe lanciato dal finestrino un sacchetto contenente sostanza stupefacente, per poi darsi alla fuga.All’interno dell’involucro gli agenti avrebbero trovato 20 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa due chilogrammi.La fuga tra i veicoli e il mancato pagamento del pedaggioDopo aver abbandonato il sacchetto, l’uomo sarebbe fuggito tra i veicoli in circolazione, riuscendo ad allontanarsi.Nel corso della fuga avrebbe inoltre oltrepassato la corsia Telepass senza pagare il pedaggio autostradale.Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricostruire la vicenda e di risalire al presunto responsabile.L’arresto a GiuglianoIl 49enne è stato rintracciato nei giorni scorsi a Giugliano in Campania, dove la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.L’uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La sua posizione sarà ora esaminata nell’ambito del procedimento giudiziario.