IL FURTO Ladro scende da una palazzina vestito di nero, video sul web

Il filmato documenta una scena che ha attirato l’attenzione degli utenti dei social network

Due uomini vestiti di nero, con il volto coperto da cappucci e sciarpe, si muovono sulle ringhiere di un balcone e si calano dal secondo piano di un edificio, aggrappandosi alle grate laterali. Le immagini, pubblicate sui social, mostrerebbero una presunta incursione di ladri d’appartamento avvenuta nella serata di ieri lungo la Strada Statale Sannitica, in prossimità di alcune attività commerciali.Il filmato documenta una scena che ha attirato l’attenzione degli utenti dei social network. I due uomini, entrambi vestiti di scuro, si spostano lungo le strutture esterne dell’edificio, utilizzando ringhiere e grate per raggiungere il basso.I volti sono completamente nascosti: uno dei due indossa il cappuccio della felpa, mentre entrambi sembrano utilizzare indumenti per impedire di essere riconosciuti. La loro discesa, caratterizzata da movimenti rapidi e da passaggi in equilibrio sulle strutture dei balconi, è stata descritta dagli utenti come una vera e propria scalata.Le segnalazioni anche ad AfragolaNei commenti al video sono comparse anche segnalazioni relative a presunti movimenti sospetti in altre zone dell’area. Alcuni utenti hanno riferito di un possibile episodio notturno ad Afragola, tra la zona del parco Guerra e via Domenico Mocerino.In questo caso, le segnalazioni parlano di due uomini avvistati a bordo di una Volkswagen Golf nera. Nei commenti al filmato viene inoltre fatto riferimento a una segnalazione alle forze dell’ordine.Si tratta, tuttavia, di informazioni circolate sui social che necessitano di eventuali riscontri ufficiali e che non consentono, al momento, di stabilire se gli episodi siano collegati tra loro.Nessuna denuncia di furto nella zonaAl momento, secondo le informazioni disponibili, non risultano denunce di furto relative alla zona in cui sarebbe avvenuto l’episodio mostrato nel video.Resta quindi da chiarire quale fosse l’obiettivo dei due uomini ripresi e se siano effettivamente entrati in un’abitazione o abbiano tentato di farlo. Le immagini e le segnalazioni condivise online hanno intanto alimentato l’attenzione dei residenti sul tema dei furti in appartamento.In assenza di conferme ufficiali, la dinamica e le eventuali responsabilità restano da accertare.