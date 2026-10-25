IL FURTO Ladri in casa di Alisson Santos, rubati auto e gioielli

L’episodio è avvenuto nelle prime ore della giornata, quando l’attaccante si sarebbe reso conto di quanto stava accadendo all’interno della propria abitazione

Furto nell’abitazione di Allison Almeida de Santos, attaccante del Napoli. Il calciatore si sarebbe accorto della presenza dei ladri nelle prime ore del mattino, appena sveglio, nella sua casa a Giugliano in Campania. Secondo quanto comunicato dalla Prefettura di Napoli, sarebbero stati portati via un orologio e alcuni gioielli. I malviventi si sarebbero poi allontanati a bordo dell’auto del giocatore, ritrovata successivamente dai Carabinieri nella vicina Villaricca.L’episodio è avvenuto nelle prime ore della giornata, quando l’attaccante si sarebbe reso conto di quanto stava accadendo all’interno della propria abitazione. I responsabili, dopo aver sottratto gli oggetti preziosi, sarebbero fuggiti utilizzando la vettura del calciatore.Le ricerche hanno consentito ai Carabinieri di recuperare l’auto a Villaricca, comune confinante con Giugliano. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del furto e individuare i responsabili.Il calciatore ieri in tribuna al MaradonaAllison Santos è attualmente infortunato e nella giornata di ieri aveva assistito dalla tribuna alla partita Napoli-Roma, seguendo la prestazione degli azzurri.La notizia del furto ha richiamato l’attenzione anche sul tema della sicurezza nelle zone residenziali dell’area nord della città metropolitana di Napoli, dove le forze dell’ordine sono impegnate nelle attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori.La Prefettura intensifica i controlli nell’area nordA seguito dell’accaduto, il prefetto di Napoli ha disposto una decisa intensificazione delle attività di vigilanza, con particolare attenzione alle aree residenziali e alle principali arterie di collegamento dell’area nord della provincia.L’obiettivo è prevenire nuovi episodi criminosi e rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini, attraverso una maggiore presenza e un più attento controllo del territorio.La vicenda sarà inoltre oggetto di un approfondito esame nel corso della prossima riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. All’incontro saranno invitati anche i sindaci dei Comuni interessati, con l’obiettivo di definire ulteriori strategie di contrasto alla criminalità diffusa.Intanto proseguono gli accertamenti sul furto nell’abitazione del calciatore, mentre il ritrovamento dell’auto rappresenta un primo elemento utile alla ricostruzione dei fatti.