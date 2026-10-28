IL BLITZ La vittima scopre tutto, la truffa diventa rapina

Per evitare eventuali problemi, alla donna sarebbe stato prospettato un controllo da parte di un carabiniere

Un giovane di 21 anni è stato denunciato dai carabinieri a Montesano sulla Marcellana, nel Vallo di Diano, con l’accusa di rapina impropria e sostituzione di persona ai danni di un’anziana residente nel Cilento. Il presunto responsabile avrebbe utilizzato la falsa identità di un maresciallo dei carabinieri per entrare nell’abitazione della donna e sottrarle alcuni oggetti preziosi.La telefonata e il falso controlloSecondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata contattata telefonicamente da un uomo che si era presentato come un appartenente all’Arma. Il falso maresciallo le avrebbe riferito di una rapina durante la quale sarebbe stata utilizzata un’automobile intestata proprio all’anziana.Per evitare eventuali problemi, alla donna sarebbe stato prospettato un controllo da parte di un carabiniere, che avrebbe dovuto verificare gli oggetti in oro custoditi in casa, così da accertare che non fossero collegati alla presunta rapina.Poco dopo, il 21enne si sarebbe presentato nell’abitazione, spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri.Il furto e l’intervento della figliaUna volta entrato in casa, il giovane avrebbe chiesto alla donna di mostrargli gli oggetti preziosi. La figlia dell’anziana, insospettita dalla situazione, lo avrebbe invitato ad allontanarsi.Il presunto responsabile, tuttavia, avrebbe approfittato del momento per impossessarsi degli oggetti in oro che la madre aveva preparato e sarebbe poi fuggito.Le indagini dei carabinieriLe indagini avviate dai carabinieri hanno consentito di risalire all’identità del presunto autore del colpo.Il 21enne è stato quindi denunciato dai militari della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per le ipotesi di reato di rapina impropria e sostituzione di persona.L’episodio si inserisce nel quadro delle truffe ai danni di persone anziane, messe in atto da soggetti che si fingono appartenenti alle forze dell’ordine per guadagnare la fiducia delle vittime e sottrarre denaro o preziosi.